Momento de tensión en el Inter Miami: Berterame, consciente tras ser evacuado en ambulancia

El Inter Miami cosechó esta madrugada una nueva victoria frente a Montréal mientras Lionel Messi sigue de vacaciones tras la disputa de la final del Mundial. Un gol de Luis Suárez bastó para que su equipo sumase su undécimo triunfo, aunque la noticia más relevante fue la recuperación de Germán Berterame tras un buen susto.

El delantero del conjunto estadounidense tuvo que salir del campo en ambulancia tras estar un buen rato inconsciente por un golpe en la cabeza. Según informó el propio club, el mexicano está consciente y en proceso de recuperación tras quedar tendido sobre el terreno de juego por un fuerte impacto.

"En estos momentos se está recuperando, está bien, consciente. Su familia está en conocimiento de todo. Está tranquila. Lo más importante es que él esté bien, y está bien ahora", explicó después del partido el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos.

Todo sucedió en los compases finales del encuentro, cuando Berterame impactó en el aire con el defensor boliviano de Montréla Efraín Morales. Fruto del choque, cayó sobre el verde aparentemente inconsciente y, rápidamente, el colombiano Brayan Vera pidió la asistencia médica al ver la situación.

Ya recuperándose

"Nos alarmamos en primer momento porque fue muy fuerte el golpe", explicó luego Hoyos. El delantero se encuentra ingresado en una clínica de Montréal, donde todavía le siguen realizando estudios para descartar cualquier lesión. No en vano Berterame abandonó el terreno de juego en camilla inconsciente, siendo evacuado en ambulancia, vehículo que incluso tuvo que ingresar al campo.

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Y precisamente fruto de esa falta -dentro del área-, llegó el gol de Luis Suárez, que convirtió de Panenka desde los once metros el 0-1 para Inter Miami. Le dedicó el gol el uruguayo al mexicano, mostrando una camiseta con su nombre y dorsal.