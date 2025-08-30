Momento insólito en Portugal: los dos porteros de un equipo, expulsados en tres minutos

El portero es una de las piezas más importantes de un equipo. Tener dos en plantilla es lo habitual, pero hay equipo que tienen hasta tres. Y eso bien lo hubiera agradecido el Portimonense Sporting Clube en el partido de la cuarta jornada de la Segunda Liga, la segunda división portuguesa, ante el Benfica B.

El equipo de Portimão, que ocupa la tercera plaza de la tabla, se enfrentaba este sábado al filial del Benfica, el Sport Lisboa e Benfica "B" en el Benfica Campus, el Centro de Formación y Entrenamiento del Club lisboeta, pero las cosas se torcieron a pocos minutos de la media parte.

El equipo de Tiago Fernandes, que ganaba ya por 0 a 1, recibió una tarjeta roja a su portero, Sébastien Cibois, en el minuto 43 de partido, por hacer una falta evitando una ocasión manifiesta de gol siendo el último hombre, por lo que el técnico tuvo que hacer algún cambio táctico.

Ya en el añadido de la primera parte, el Portimonense cambió a un jugador de campo, Reis para que su portero suplente, Douglas Friedrich, pudiera disputar el encuentro. El nuevo fichaje del club, procedente del Avaí de Brasil, duró un minuto en el campo en su debut. También acabó expulsado por el árbitro del encuentro, Hélder Malheiro, por una doble manro fuera del área. Increíble.

Ante esta situación, el equipo del Algarve, que ya no tenía ningún otro portero en el banquillo, tuvo que poner a un jugador de campo en la portería durante toda la segunda mitad, y jugar con nueva jugadores. A pesar de ello, acabó ganando el partido por 1-2, respondiendo a un tardío tanto del Benfica. Una gesta que se recordará.