Momento emotivo: el Ajax gana su partido... con un solo aficionado en el estadio

El Ajax por fin volvió a ganar un partido, aunque le costó más de un día conseguirlo. Y es que el conjunto de Amsterdam recibió al Groningen en casa el pasado domingo, pero el partido no pudo acabarse por un lanzamiento masivo de bengalas por parte de la afición más radical. Un episodio que forzó la suspensión del encuentro y que se finalizara otro día a puerta cerrada.

En la reanudación del encuentro, que se disputó este martes, estuvo presente Voici Peter, aficionado del Ajax con una enfermedad terminal. Uno de sus mayores deseos era ver a su equipo al menos una vez más, y pudo hacerlo de la manera más especial. Fue el único espectador que presenció el final del encuentro entre ambos equipos.

Además, se llevó una gran alegría, ya que el Ajax rompió una racha negativa de resultados y se llevó la victoria por 2-0. Peter ya estuvo el domingo en el estadio, cuando se disputaron alrededor de cinco minutos, y lo hizo asistido por médicos y enfermeros y con la autorización de su familia. La entidad neerlandesa optó por permitirle el acceso también este martes.

"El fútbol era toda su vida"

"Él jugó al fútbol toda su vida, también fue árbitro. El fútbol era toda su vida, así que el hospital le permitió asistir a un último partido", comentaba un miembro del equipo médico que acompañó a Peter. También admitió que, después de que suspendiera el partido el domingo, estaba "decepcionado, increíblemente frustrado" por no cumplir uno de sus últimos deseos.

Después de conocerse el permiso especial, también reconoció estar "muy feliz". En el aspecto meramente deportivo, el Ajax superó por dos goles a cero al Groningen, con tantos de Mika Godts y Aaron Bouwman. Actualmente, ocupan la quinta posición de la liga neerlandesa, a 14 puntos del líder de la competición: el PSV.