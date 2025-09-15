Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El momento más dulce de Robert Martínez en Portugal

El seleccionador encadena cuarenta partidos invicto en fases de clasificación de Mundiales y Eurocopas

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal / EFE

Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

La selección de Portugal atraviesa una de sus etapas más brillantes bajo la dirección de Roberto Martínez después de conquistar la Liga de Naciones frente a España. Tras las recientes victorias frente a Armenia (0-5) y Hungría (2-3) en la fase de clasificación del Mundial 2026, el técnico de Balaguer ha alcanzado cifras históricas que consolidan su huella en el fútbol internacional.

Cristiano Ronaldo se saluda con el entrenador de la selección de Portugal, Roberto Martinez, tras ser sustituído en el Armenia-Portugal

Robert Martínez saluda a Cristiano Ronaldo / EFE

Martínez acumula 40 partidos invicto en fases de clasificación de Mundiales y Eurocopas, un registro inédito para un seleccionador. Además, desde 2016, entre sus etapas con Bélgica y Portugal, ostenta el mayor porcentaje de puntos obtenidos en partidos competitivos del fútbol de selecciones.

El impacto de su trabajo también se refleja en la clasificación mundial del combinado luso: Portugal ha ascendido al quinto puesto del ranking FIFA, superando a Brasil, mientras que Bélgica, con Roberto Martínez en el banquillo, permaneció durante cuatro años en la cima.

El fútbol portugués reconoce su trabajo

El reconocimiento a su labor tuvo reflejo días atrás en la última gala anual de la Liga Portugal. Roberto Martínez fue distinguido con el ‘Prémio Prestígio’, un galardón que honra a personalidades que han marcado el fútbol por su profesionalidad, valores y contribución internacional.

“Es un enorme orgullo ser el primer entrenador no portugués en ganar un título internacional para Portugal. Este triunfo conlleva una gran responsabilidad porque queremos seguir ganando, no solo por los jugadores o por la afición, sino por honrar el sueño de alguien que echamos de menos, que es Diogo Jota”, declaró.

Homenaje a Diogo Jota con un mural en Liverpool

Homenaje a Diogo Jota con un mural en Liverpool / SPORT

Pensando ya en el próximo reto, el seleccionador apuntó hacia el Mundial de 2026: “El primer paso era ganar fuera de casa y lo hicimos en Hungría y Armenia. Ahora necesitamos a los aficionados en octubre porque con dos victorias más ya estaremos clasificados.”

Portugal's players celebrate with the trophy after winning the Nations League soccer championship at the Allianz Arena in Munich, Germany, Sunday, June 8, 2025. (AP Photo/Martin Meissner) Associated Press/LaPresse

La selección de Portugal gano la Nations League / LAP

Martínez demostró su buena sintonía con un país que ya considera segunda casa: “Soy ibérico. Ser ibérico es ser portugués. Me encanta la fuerza de Portugal, el país, su gente. Acepto las críticas porque forman parte de mi trabajo. Adoro Portugal y siempre estará en mi corazón.”

Con un equipo sólido, un vestuario unido y un país que sueña con el Mundial, Roberto Martínez vive, sin duda, su momento más dulce al frente de la selección lusa.

