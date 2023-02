El momento más dulce de Malcom en Rusia

El PSG quiso fichar al brasileño, pero el Zenit no facilitó su salida El exdelantero del Barça es el jugador más decisivo y estandarte de la liga rusa

Aunque parezca mentira, el Paris Saint Germain también tiene sus límites. Pudo fichar a Neymar y a Messi, pero sin embargo no ha podido fichar a Malcom. El Zenit se lo impidió.

Buscaba un delantero el equipo francés y se fijó en Malcom. El ex del Barcelona, que lleva ya cuatro temporadas en Rusia, atraviesa su mejor momento y está siendo el futbolista más decisivo del campeonato con 12 goles en 17 partido de liga.

Además, según los datos de la Inteligencia Artificial (IA) de Olocip, Malcom es el segundo mejor jugador de Europa.

El Zenit no lo íba a poner fácil salvo que llegara una megaoferta, que no se produjo. "Por ahora no se han recibido ofertas oficiales, pero sabemos del interés del Paris Saint Germain. He hablado con Malcolm y estamos esperando una oferta formal, si llega. Si es así, lo consideraremos", explicó su entrenador, Sergej Semak.

El Zenit ha ganado las cuatro últimas ligas y es líder en la actual temporada. Este verano renovó su contrato hasta 2027 y es el mejor pagado de la competición a sus 25 años.