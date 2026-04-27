Momento clave en el 'caso Payet' por agresión sexual: "Era un monstruo con una imposición de poder brutal"

La vida de Dimitri Payet empezó a torcerse en la recta final de su carrera. El extremo francés, a sus 39 años, brilló en la Premier League con el West Ham, consolidándose como uno de los jugadores con más potencial de la liga inglesa. Después, estuvo un tiempo militando en la Ligue1, con la camiseta del Olympique de Marsella.

Payet siempre ha sido un jugador complicado de gestionar a nivel de actitud. Sus entrenadores con los que ha coincidido a lo largo de su carrera han afirmado en más de una ocasión que era un jugador con problemas disciplinario. Esto y otros motivos, como su físico, lo llevar a abandonar el fútbol europeo en 2023.

Un cambio de vida

El extremo francés se aventuró al fútbol brasileño. Fichó por el Vasco de Gama y allí su vida dio un giro radical. Conoció a Larissa Ferrari, abogada e 'influencer' con más de 290.000 seguidores en Instagram, con la que tuvo una historia de amor y posteriormente lo llevó a los tribunales. La denunciante alegó haber sido sometida a un entorno de control, humillación y manipulación. Payet le exigía "pruebas de amor" extremas y denigrantes, como beber su propia orina o agua del inodoro.

La justicia de Río de Janeiro procesó e imputó al jugador por violencia psicológica y conductas humillantes en julio de 2025. Ahora, a fecha de abril de 2026, Payet podría enfrentarse a cargos penales adicionales tras nuevas revelaciones sobre episodios de tortura psicológica y física.

Ella asegura haber sido "agredida por Dimitri Payet, dejándole marcas en el cuerpo, y sufrió violencia moral, psicológica y sexual, además de física". El medio de comunicación inglés 'The Sun', afirma que la examante del extremo le acusa de haberla sometido a 12 horas de "tortura psicológica".

Larissa Ferrari afirmó tener moratones tras mantener relaciones sexuales. También lo acusó de tener vínculos con la mafia. Por otra parte, la acusada afirmó que se quedó embarazada y sufrió un aborto espontáneo.

Payet tendrá que declarar

Payet, por su parte, desmintió todas las acusaciones. El 4 de diciembre, el fiscal retomó el caso por maltrato psicológico, aunque rechazó ampliarlo a otros delitos.

A mes de abril, el juez analizó el caso de nuevo y Payet podría someterse a una audiencia preliminar, una etapa judicial crucial, previa al juicio oral, donde se depura el proceso, se concilian partes y se admiten pruebas. En materia penal, busca verificar la legalidad de la investigación, imputar cargos y decidir sobre medidas de aseguramiento.

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"Todos los días, soporto la vergüenza y la humillación. A nadie le gusta recibir mensajes por internet o en la calle", dice su expareja. "Espero que Dimitri sea condenado. Quiero que esto sirva de ejemplo para todos aquellos que guardan silencio ante el abuso", dijo Larissa.