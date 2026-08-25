El momentazo de Xavi Hernández en su primera rueda de prensa como seleccionador: "Mi nombre se pronuncia como el chocolate"

Xavi Hernández ha concedido la primera rueda de prensa como seleccionador de los Países Bajos. El técnico de Terrasa ha sido presentado este martes en la sede de la Federación junto a Nigel de Jong, director deportivo de la KNVB.

El exazulgrana llega junto a Óscar Hernández, su hermano, y Sergio Alegre, entrenador asistente, además de Van Nistelrooy, quien seguirá ejerciendo su rol de asistente después de incorporarse al equipo de Ronald Koeman en febrero de 2026 y formar parte del cuerpo técnico durante el último Mundial.

Una llegada premeditada

Su llegada a la selección no fue fácil. Hubo varios nombres que sondeaba la 'Oranje', como Guardiola o Arne Slot, pero finalmente se decantaron por Xavi. Él mismo ha respondido sobre esta cuestión en rueda de prensa, con un tono positivo y afirmando que le hace feliz que lo comparen con Pep y Arne, dos entrenadores que considera 'top'.

Xavi llega para sustituir a Koeman, que dejó el cargo después de la eliminación de Países Bajos ante Marruecos en el último Mundial. Será, además, el primer seleccionador extranjero de la selección neerlandesa desde el austríaco Ernst Happel en 1978. La apuesta supone, por tanto, una ruptura con una tradición profundamente arraigada y coloca sobre Xavi la responsabilidad de iniciar un nuevo ciclo.

En sus primeras palabras, ha tocado varios temas, como Cruyff, de Jong, el sistema de juego o su pasado en el Barça. Se ha mostrado tranquilo, con un tono distendido y con respuestas muy interesantes. "Tengo muchas conexiones con este país. La sensación es que voy a la Universidad del Fútbol. Quiero que mi Selección siempre tenga el balón, pero con pasión. Estamos aquí para competir, disfrutar y ganar. E insisto: estamos aquí para ganar", afirmaba.

"El Barça fue un máster"

Sobre el Barça, Xavi lo tuvo claro: fue un periodo de aprendizaje. "Estar allí fue un máster, tanto para lo bueno como para lo menos bueno. Nos nutrimos muchísimo en Can Barça del fútbol de Países Bajos y ahora es una oportunidad de devolver todo aquí".

Un jugador que está feliz de su llegada, es el centrocampista del Barça, Frenkie de Jong, que sigue recuperándose de su lesión. El neerlandés considera que la llegada de Xavi es positiva para su estilo de juego y evolución como futbolista. Frenkie está muy motivado con nuestro fichaje. Lo primero es que ojalá se pueda recuperar bien y lo antes posible, pues es un jugador muy importante para todos", explicaba.

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Xavi y el chocolate

Pero enmedio de todas las respuestas futboleras, hubo un momento gracioso. Fue cuando Xavi contó como se pronunciaba su nombre catalán. "Mi nombre se pronuncia Xavi, Xavi, sí, Xavi, como el chocolate...", remarcaba, en inglés, provocando las carcajadas de todos los asistentes. A todo esto, se le vio feliz y cómodo. Toda la suerte del mundo.