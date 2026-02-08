Modric se rinde a Allegri: "Te dice a la cara lo que está bien y lo que no"

Lo de Luka Modric es sencillamente inexplicable. 40 años, más de dos décadas en el fútbol de élite y todavía tiene cuerda para muchísimo rato. Así lo demuestran sus números con el AC Milan, donde parece disfrutar de una segunda o ya incluso una tercera juventud.

El mediocentro croata no solo se ha convertido en una pieza fundamental para el conjunto 'rossonero', sino que además lo juega todo. El que fuera futbolista del Real Madrid es una de las claves de la gran temporada del Milan, que anda segundo en la Serie A a la caza del líder Inter y que tan solo ha perdido un único encuentro en lo que llevamos de temporada en el campeonato doméstico. Fue precisamente en la primera jornada, allá por un 23 de agosto de 2025.

Y todo ello gracias, en parte, a las excelsas actuaciones con las que Modric sigue deleitándonos semana tras semana. Mientras el Real Madrid le echa de menos en un centro del campo convertido en un caos en el Bernabéu y plagado de lesiones, el croata es el tercer jugador del Milan con más minutos en la Serie A (1.826), solo por detrás de Saelemaekers y Gabbia.

De hecho, ha sido titular en 21 de los 22 partidos que ha disputado, perdiéndose tan solo el encuentro ante la Fiorentina de la jornada 20, completando los 90 minutos en 16 duelos y siendo sustituido únicamente en cinco de esos 21 partidos, siempre más allá del minuto 70.

Luka Modric continúa a un primer nivel en el Milan / AP

Su nivel físico parece sacado de otro planeta, sobre todo si tenemos en cuenta los 40 años que atesora o la exigencia de una competición tan dura como la italiana. Pero ahí está Modric para desafiar todas las leyes y seguir manejando la medular 'rossonera'. Pero, ¿cuál es la clave para que el croata siga brillando?

Allegri tiene la fórmula

La respuesta está en el banquillo. Sus mejores años los vivió Modric en el Real Madrid de la mano de Carlo Ancelotti. Ahora, en Italia, ha encontrado en su homólogo a la figura que le está permitiendo rendir por encima de lo esperado en su llegada a San Siro. "Tiene una personalidad increíble", dijo Modric sobre su nuevo entrenador.

Pero el mediocentro no se quedó ahí en sus elogios: "Massimiliano Allegri es un poco como Carlo Ancelotti: es sensible, divertido y le encanta hacer bromas". Pero ojo, porque el italiano "en el terreno de juego, como entrenador, es un maestro, sabe de fútbol como pocos".

"Es bastante directo, te dice a la cara tanto lo que está bien como lo que está mal. La honestidad es fundamental", añadió, antes de concluir: "No le conocía, pero ahora estoy encantado de tenerle como entrenador".