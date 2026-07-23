Modric se queda un año más en el Milan

Todavía no es oficial, pero lo será en las próximas horas. Luka Modric seguirá un año más en la élite del fútbol europeo y alargará su carrera como mínimo hasta los 41 años.

Así lo desveló el periodista especializado en mercado de fichajes Nicolò Schira, que asegura que el acuerdo con el AC Milan está ya cerrado y confirmado. El mediocentro croata firmará en breves la extensión de su contrato hasta junio de 2027.

Modric, que cumplirá 41 años en septiembre, se embolsará unos 4,5 millones de euros con bonus incluidos en el que probablemente sea su último año en el fútbol europeo, después de haber firmado un gran papel con su selección en el recién finalizado Mundial 2026, en el que cayó en dieciseisavos de final ante Portugal.

Luka Modric, con Croacia en el Mundial / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres

El que fuera jugador del Real Madrid y Balón de Oro 2018 aterrizó en San Siro el curso pasado (25/26) tras concluir por todo lo alto una exitosa trayectoria en las filas del conjunto madridista. En Italia disputó un total de 37 partidos, con dos goles y tres asistencias y convirtiéndose en un pilar del esquema de Massimiliano Allegri.

Con el cambio de ciclo en el Milan tras la no clasificación para la Champions League y con la marcha del técnico italiano, se pasaba por la cabeza del internacional croata una probable salida del Calcio en este mismo mercado de fichajes.

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Sin embargo, todo cambió recientemente y su continuidad se debe, en gran parte, al interés que Rúben Amorim mostró en su talento a pesar de encontrarse ya en el ocaso de su carrera. Fue el nuevo técnico portugués del Milan quien le convenció de seguir un año más, por lo que la retirada sigue sin ser una opción.