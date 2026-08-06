Modric pensó en colgar las botas

Luka Modric se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los grandes centrocampistas del siglo XXI, gracias a sus logros con la Selección de Croacia, a la que lideró hasta una final de la Copa del mundo, y sobre todo a lo conseguido con el Real Madrid, pues con el conjunto merengue se proclamó campeón de Europa hasta en seis ocasiones. Sin embargo, tras una campaña 24/25 con menos protagonismo del deseado, el ganador del Balón de Oro puso fin a su etapa en la casa blanca, recalando en el AC Milan al firmar un contrato de un año.

Con los 'Rossoneri' el croata ha recuperado el protagonismo, anotando dos goles y repartiendo tres asistencias en 42 partidos jugados. No obstante, el curso para el Milan no fue positivo, ya que no logró clasificarse para la máxima competición europea al finalizar el 'Scudetto' en quinta posición. Pese a ello, tras su primera campaña Modric ha optado por firmar una prolongación de contrato, después de meditar mucho una decisión que podría haberle llevado a colgar las botas.

"Podía haber firmado en diciembre, pero quería escuchar a mi cuerpo"

En una entrevista para 'La Gazzetta dello Spport', el mediocampista reconoce que siempre tuvo "en mente que quería quedarme un año más", aunque a su edad las decisiones requieren de más tiempo para no precipitarse. "Podría haber firmado el contrato en diciembre, pero no lo hice porque quería escuchar a mi cuerpo: necesitaba entender cómo me sentía, si seguía teniendo la misma rabia, las mismas ganas y la misma pasión por seguir jugando. Eso era lo más importante, y al final las respuestas fueron las que esperaba: sigo estando bien, tengo pasión y todo lo necesario para seguir adelante. Cuando vi que la directiva todavía me quería aquí, no tuve muchas dudas", recalca el legendario futbolista.

"Sigo sintiendo la misma pasión, las mismas ganas de siempre, y pretendo seguir disfrutando del fútbol", recalca un Luka Modric que tampoco esconde la decepción de la campaña pasada y los aspectos a mejorar para realizar un mejor curso: "Este es el mejor lugar para mí, y espero poder darle al Milan lo que le di el año pasado y tener una mejor temporada como equipo. O mejor dicho, un mejor final. La única manera de lograrlo es aprender de los errores que cometimos: hasta la derrota contra la Lazio, estábamos ahí, luchando por el campeonato, luego, cuando nos dimos cuenta de que sería difícil ganar el título, quizás nos relajamos un poco y nos confiamos pensando que ya estábamos en la Champions League".

Modric disputando un derbi de Milán / Roberto Bregani / EFE

También tuvo tiempo el ex madridista para hablar del futuro de uno de sus compañeros, Rafa Leao. "Espero que se recupere, que vuelva a encontrar su fútbol y que nos ayude a tener un gran año porque, repito, es un gran jugador. Me encantaría que se quedara, pero ya veremos qué pasa. Como dije, él y el club decidirán qué es lo mejor, pero como jugador, por supuesto, quiero a Rafa en mi equipo", admite el jugador.