SERIE A
Modric y el Milan ya huelen la Champions
Los 'rossoneri' vencieron al Genoa con los goles de Nkunku y Athekame y dependen de sí mismos para sellar su clasificación (1-2)
EFE
Un penalti transformado por Nkunku, en el inicio del segundo tiempo, y un gol de Athekame, en el minuto 81, acercaron al Milan a la clasificación para la Champions, tras imponerse por 1-2 en Génova.
Con Luka Modric ya en el banquillo después de la intervención quirúrgica en el pómulo que lo ha apartado de los dos últimos encuentros y rumbo al Mundial 2026, su equipo dio el paso adelante que necesitaba.
Aún no es definitivo, pero depende de sí mismo en la última jornada, afianzado este domingo entre los cuatro primeros por su victoria.
Después de dos derrotas consecutivas, el Milan reaccionó. Había ganado tan solo en uno de sus últimos seis duelos en la Serie A, se había dejado ir una vez imposible el título y puso en riesgo hasta la Champions, hasta que este domingo aprovechó un penalti sobre Nkunku, que él mismo convirtió, para desatar un triunfo imprescindible. Era el minuto 51.
Ya en el 81, Athekame sentenció con el 0-2 en una irrupción ofensiva, aunque después sufrió con el 1-2 encajado por Johan Vasquez en el 87. El Milan tiene 70 puntos, dos más que la Juventus y el Como, los únicos que pueden ya apartarlo de ahí.
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