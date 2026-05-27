Modric medita su adiós tras el Mundial

Luka Modric podría estar viviendo los últimos meses de su carrera profesional. Según informó el periodista italiano Nicolò Schira, el centrocampista croata contempla seriamente retirarse después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, poniendo así fin a una trayectoria memorable que terminaría tras su efímero paso por el AC Milan.

La situación deportiva del conjunto 'rossonero' ha sido clave en el cambio de postura. El Milan se quedó fuera de la próxima edición de la Champions League tras caer en la recta final de la Serie A, un golpe que ha provocado una profunda crisis interna en el club lombardo y que también ha afectado directamente al futuro del exjugador del Real Madrid.

El croata aterrizó en Milán el pasado verano con un contrato de una temporada y la idea de seguir compitiendo al máximo nivel antes del Mundial. Su protagonismo a lo largo del curso ha sido notable, disputando 34 jornadas del Calcio -acumulando 2816 minutos-, contribuyendo con dos goles y tres asistencias. Dentro del vestuario, además, ha mantenido un peso importante gracias a su experiencia, liderazgo y jerarquía competitiva.

Sin embargo, el contexto ha cambiado radicalmente en cuestión de días. La derrota liguera que dejó al Milan fuera de la Champions desembocó en una reestructuración interna inmediata, que terminó con la salida de Massimiliano Allegri como técnico 'rossonero'. Ese escenario de incertidumbre habría enfriado definitivamente las opciones de continuidad de Modric, que priorizaba mantenerse en un proyecto competitivo para llegar en las mejores condiciones posibles a la Copa del Mundo.

Luka Modric continúa a un primer nivel en el Milan / AP

A sus 40 años, el capitán croata afronta la que será su quinta participación mundialista. El torneo de Estados Unidos, México y Canadá aparece ahora como el cierre perfecto para una de las carreras más exitosas del fútbol europeo en las últimas dos décadas. Modric no solo fue el líder de la histórica Croacia subcampeona del mundo en Rusia 2018, sino también el futbolista que rompió la hegemonía de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al conquistar el Balón de Oro ese mismo año.

En Croacia ya se preparan para lo que podría ser la despedida definitiva de su gran referente. El combinado balcánico llegará al Mundial con el objetivo de volver a ser una de las revelaciones del torneo. No obstante, antes del arranque de la cita mundialista, Croacia disputará varios amistosos de preparación que podrían convertirse en los últimos encuentros de Modric antes de afrontar el último episodio de su carrera.

Luka Modric al final del Croacia - Polonia de la Nations League en el que marcó el gol del triunfo croata / EFE

Tras trece temporadas en el Real Madrid y un último desafío en la Serie A, todo apunta a que el centrocampista de Zadar está cada vez más cerca de colgar las botas. La decisión todavía no es oficial, pero desde Italia ya asumen que el Mundial 2026 puede ser el último baile de una de las grandes leyendas del deporte rey.