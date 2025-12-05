Modric, eliminado de la Coppa Italia por la Lazio

La Lazio apagó este jueves al Milan (1-0) en los octavos de final de la Coppa Italia con el solitario gol de Mattia Zaccagni que dejó sin posibilidades de repetir final al combinado del croata Luka Modric, suplente en la derrota milanista.

En una temporada en la que no juega competición europea como consecuencia a la terrible campaña pasada, el Milan opta ahora a solo dos títulos: el 'Scudetto' y la Supercoppa de Italia que se disputa en apenas unos días, a final del mes de diciembre.

Se quedó sin posibilidad de levantar uno de los trofeos para los que se presentaba como uno de los candidatos por su gran inicio de temporada. Pero en los octavos de final, la primera ronda en la que juegan los ocho mejores clasificados de la Serie A la pasada campaña, entre los que no estaba el Milan, que jugó rondas previas, topó con una Lazio que, en casa, se tomó la venganza tras la derrota en San Siro del pasado sábado.

Salió victorioso el Milan en su territorio con un solo gol de ventaja. Y le pagó con la misma medicina el combinado de Maurizio Sarri, esta vez ganador en su batalla contra Massimiliano Allegri. El tanto agónico de Zaccagni, capitán de los 'biancocelesti', en el minuto 80 recompensó el gran trabajo del combinado lazial, competitiva en todo momento y superviviente cuando el Milan tuvo sus mejores minutos.

No pudo Leao aprovechar la ocasión más clara del duelo con un remate desde dentro del área que mandó a las nubes cuando en el Olímpico la afición ya barruntaba la eliminación. Y en un saque de esquina a falta de escasos 10 minutos para el final, Zaccagni, que no habitúa a ser decisivo con la testa, se elevó al primer palo y sacó un remate perfecto que superó a Maignan para encarrilar una victoria que ni siquiera la entrada de Modric al terreno de juego, inmediata tras encajar gol, pudo evitar.

Porque resistió la Lazio en su casa, no dejó escapar el valioso botín de superar a uno de los favoritos a las primeras de cambio y ganarse el derecho a estar en los cuartos de final, donde ya espera otro rival de alto voltaje. El Bolonia, vigente campeón, superó al Parma en el último suspiro y sacó billete a cuartos de final. A los dos finalistas se enfrentará la Lazio en sus dos primeros partidos coperos.

Ficha técnica

Lazio: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (Tavares, m.71); Guendouzi, Vecino (Dele-Bashiru, m.58), Basic; Isaksen (Cancellieri, m.83), Zaccagni (Pedro, m.83), Taty Castellanos (Noslin, m.58).

Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (Nkunku, m.64), Ricci, Jashari (Modric, m.81), Rabiot, Estupiñán (Bartesaghi, m.87); Loftus-Cheek (Pulisic, m.81) y Leao.

Goles: 1-0, m.80: Zaccagni.

Árbitro: Marco Guida. Mostró tarjeta amarilla a por parte del Lazio; y a Pavlovic (m.2), De Winter (m.84) por parte del Milan.

Incidencias: Encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Italia, disputado en el Estadio Olímpico de Roma (centro de Italia).