Modric desatasca al Milan

Luka Modric festejó su primera diana como 'rossoneri' para desatascar al Milan ante el Bolonia en San Siro. Justo una semana después de cumplir 40 años, y tras dejar huella en el Real Madrid, lo celebró eufórico. Saelemaekers recorrió la banda derecha, pisó área, temporizó y vio la llegada del croata - libre de marca -, que envió un disparo raso y ajustado al palo directo al fondo de la red (1-0).

Los de Massimiliano Allegri firmaron un buen primer tiempo. Gozaron de ocasiones más claras que su rival, un Bolonia que avisó a los 'rossoneri' con un tanto posteriormente anulado por fuera de juego. Tanto Estupiñán como Santiago Giménez estrellaron un balón en el poste, pero se mantuvo la igualdad en el marcador.

Ya en la segunda mitad, el Milan reclamó penalti sobre Santiago Giménez, que cayó en el corazón del área tras un potencial empujón por la espalda, pero el colegiado no señaló la pena máxima. Maignan hizo saltar las alarmas en San Siro y se retiró lesionado; entró Terracciano en su lugar. Y, cuando el encuentro entró en una fase de pocas emociones, apareció Luka Modric para salvar a su nuevo equipo... y estrenarse como goleador con la elástica 'rossonera'.

Ricci, que saltó al césped en el segundo tiempo, también estrelló el balón en la madera. Probó un disparo lejano y el meta 'rossoblù' - ayudado por el poste - le negó el tanto al joven centrocampista. Santi Giménez tuvo el 2-0 en sus botas, pero de nuevo la madera apareció para salvar al Bolonia. El colegiado indicó penalti para el Milan, pero el VAR revisó la acción y, finalmente, se determinó que no se produjo infracción alguna.

El Milan resistió y los tres puntos se quedaron en San Siro. Así, los de Allegri se colocan en quinta posición con seis puntos en su casillero. Por su parte, el Bolonia es decimotercero con tres unidades.