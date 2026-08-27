De Modric a Dembélé: las rebeliones que forzaron un traspaso... y el precedente para Julián con Diego Costa

La historia del mercado de fichajes de fútbol está llena de negociaciones que terminaron convirtiéndose en auténticos pulsos entre futbolistas y clubes. Jugadores que querían marcharse, dirigentes que se negaban a vender y una cuerda que, en algunos casos, acabó tensándose hasta el vestuario y la ciudad deportiva.

El escenario resulta especialmente interesante ante la situación de Julián Álvarez, que viene sus horas más tensas desde que llegó al Atlético de Madrid en 2024. El delantero argentino quiere fichar por el Barça, pero el club rojiblanco se niega a negociar su salida con el conjunto azulgrana.

En este contexto, el atacante no se ha entrenado por segundo día consecutivo. La versión oficial del Atlético atribuye ambas ausencias a una “indisposición”, por lo que, de momento, no puede hablarse de una rebelión de Julián. Sin embargo, el escenario recuerda inevitablemente a otros pulsos protagonizados por grandes estrellas que decidieron plantarse para forzar su salida.

El enfrentamiento entre las partes es, en cualquier caso, evidente. Joan Laporta ha confirmado que el Barça mantiene su interés por fichar al delantero argentino, mientras Miguel Ángel Gil Marín ha endurecido públicamente la postura del Atlético de Madrid y ha dejado claro que el club rojiblanco no está dispuesto a facilitar su llegada al FC Barcelona.

El escenario recuerda a otros conflictos similares que acabaron con futbolistas plantándose para forzar su salida. A lo largo de los últimos años, varias grandes estrellas decidieron tensar la cuerda con sus clubes cuando estos se resistieron a aceptar su traspaso. Algunos consiguieron su objetivo y otros tuvieron que esperar o incluso vieron cómo su pulso no daba resultado. Repasamos algunos de los casos más sonados y los precedentes que dejaron en el fútbol.

Javier Mascherano, sueño culé

En agosto de 2010, Mascherano tenía claro que quería dejar el Liverpool para fichar por el Barça. El pulso llegó a su punto álgido cuando el argentino se negó a disputar los dos últimos partidos con el conjunto inglés, ante el Manchester City y el Trabzonspor, mientras se negociaba su salida.

Roy Hodgson reconoció que el argentino no estaba en disposición mental de jugar y posteriormente cargó contra su actitud. El propio Mascherano acabaría admitiendo años después que se negó a jugar para presionar al Liverpool, porque consideraba que el club había incumplido la promesa de dejarle salir si llegaba una buena oferta.

Luis Enrique, charlando con Javier Mascherano durante un partido con el Barça / FCB

La estrategia acabó dando resultado. El Barça cerró su fichaje por unos 22 millones de euros más variables, y la actitud del centrocampista fue determinante para desbloquear una operación que el Liverpool no quería facilitar.

Luka Modric: el pulso que Levy no pudo ganar

Probablemente sea uno de los casos que mejor explica hasta dónde puede llegar un futbolista cuando considera que su futuro está bloqueado. En 2012, Luka Modric quería abandonar el Tottenham para fichar por el Real Madrid. Daniel Levy se resistía a vender al croata y el jugador decidió endurecer su postura. Modric dejó de entrenarse y tampoco se presentó al avión que debía trasladar al Tottenham a su gira de pretemporada por Estados Unidos.

El club respondió con contundencia y le impuso una multa equivalente a dos semanas de salario, unas 80.000 libras. Levy continuó manteniendo unas exigencias económicas elevadas. Modric terminó reincorporándose, pero su voluntad no cambió.

Luka Modric, con el Tottenham Hotspur ante el Liverpool / KERIM OKTEN / EFE

Finalmente, Real Madrid y Tottenham acabaron alcanzando un acuerdo y el centrocampista terminó en el Santiago Bernabéu. La rebelión funcionó.

Dembélé, el otro precedente azulgrana

En los últimos años, pocos casos han sido tan sonados como el de Ousmane Dembélé. En agosto de 2017, el Borussia Dortmund había rechazado una oferta azulgrana por el extremo francés. Al día siguiente, Dembélé no apareció en el entrenamiento. El Dortmund calificó su ausencia de injustificada, suspendió al futbolista y decidió apartarlo del grupo.

El mensaje del jugador resultaba evidente: quería fichar por el Barça y estaba dispuesto a llevar la situación hasta las últimas consecuencias.

Ousmane Dembelé, en la fotografía de equipo del Borussia Dortmund el 9 de agosto de 2017 / LEON KUEGELER / EFE

La presión terminó teniendo efecto. El Borussia acabó aceptando la operación y Dembélé aterrizó en el Camp Nou en un traspaso de 105 millones de euros fijos más variables.

Courtois: dos días sin entrenar... y al Madrid

El caso del portero belga Thibaut Courtois también resulta llamativo por las coincidencias con a tesitura actual. En agosto de 2018, Courtois quería abandonar el Chelsea para regresar a Madrid, aunque en este caso, para el Real Madrid. El portero debía incorporarse a los entrenamientos 'blues' después del Mundial de Rusia, pero no apareció durante dos días consecutivos pese a estar citado.

Thibaut Courtois, con el Real Madrid, antes de la final de la Supercopa de Europa ante el Atlético en agosto de 2018 / TOMS KALNINS / EFE

El Chelsea abrió un expediente disciplinario y en Inglaterra se llegó a hablar de una posible sanción económica superior a los 200.000 euros. Aun así, Courtois ya había transmitido su voluntad de marcharse y el desenlace no tardó en llegar, ya que pocos días después se convirtió en jugador del Real Madrid.

Bale, la segunda derrota de Levy ante el Real Madrid

Otro caso que involucra al conjunto de la capital. Apenas un año después de la salida de Modric, Levy se encontró con un problema similar, en esta ocasión con Gareth Bale, convertido en estrella mundial con el escudo de los 'spurs'.

Bale había dejado claro su deseo de jugar en el Bernabéu, y el Tottenham intentaba obtener el máximo rendimiento económico de la operación. La negociación se enquistó. El 27 de agosto de 2013, en plena batalla por su futuro, el galés no se presentó a un entrenamiento del equipo londinense.

Bale besa el escudo del Real Madrid en su presentación / KERIM OKTEN / EFE

Finalmente, el Tottenham terminó aceptando su marcha y el galés fichó por el Madrid en 2013 por unos 101 millones de euros.

Diego Costa, el caso del Atlético

Si hay un precedente especialmente familiar para el Atlético de Madrid es el de Diego Costa.

En el verano de 2017, después de romper definitivamente con Antonio Conte, el delantero decidió llevar su enfrentamiento con el Chelsea hasta las últimas consecuencias. Costa permaneció en Brasil y dejó claro que no tenía intención de regresar a Londres mientras no se resolviera su futuro. No quería cualquier alida, su única opción era el Atlético.

El Chelsea le exigía que regresara y llegó a plantear que se entrenara con el equipo reserva. También le impuso sanciones económicas. Costa, sin embargo, mantuvo el pulso e incluso aseguró que estaba dispuesto a pasar un año sin jugar antes que aceptar otro destino. Finalmente, el Chelsea cedió y alcanzó un acuerdo para venderlo al Atlético.

Diego Costa, entrenando con el Atlético de Madrid / HANDOUT / EFE

Koscielny: el capitán que se negó a subir al avión

La presión también puede llegar desde el futbolista que, sobre el papel, debería representar mejor que nadie la disciplina del vestuario.

Eso ocurrió con Laurent Koscielny en 2019. El francés era capitán del Arsenal, tenía contrato en vigor y quería regresar a su país. Cuando el equipo inglés preparaba su gira de pretemporada por Estados Unidos, Koscielny se negó a viajar con sus compañeros.

El Arsenal hizo pública su decepción y abrió un procedimiento disciplinario contra su capitán, pero el conflicto hacía cada vez más complicada su continuidad. Semanas después, Koscielny consiguió salir y fichó por el Girondins de Burdeos por una cantidad cercana a los cinco millones de euros.

Payet: cuando el problema salpica al vestuario

El caso de Dimitri Payet fue aún más extremo porque el enfrentamiento dejó de afectar únicamente al jugador y al club.

En enero de 2017, el francés comunicó al West Ham que no quería volver a jugar para el equipo. Su entrenador, Slaven Bilic, lo confirmó públicamente mientras la entidad inglesa rechazaba las primeras ofertas del Olympique de Marsella.

Payet fue apartado del primer equipo y pasó a ejercitarse con los sub-23, y la tensión acabó contaminando el vestuario 'hammer'. El presidente del West Ham, David Sullivan, explicaría posteriormente que incluso algunos compañeros consideraban que lo mejor era que Payet abandonara el club.

El West Ham terminó vendiéndolo al Marsella por unos 25 millones de libras.

Dimitri Payet, en el West Ham / FACUNDO ARRIZABALAGA / EFE

Gordon, tres días de ausencias

Anthony Gordon protagonizó uno de estos casos, aunque dentro de la misma Premier League. En enero de 2023, el futbolista del Everton se ausentó de los entrenamientos durante tres días consecutivos mientras el Newcastle negociaba su fichaje.

La tensión no fue más allá y el futbolista acabó acabó fichando por las 'urracas' en una operación que podía alcanzar los 45 millones de libras y que no se alargó más de lo necesario. El Everton entendió el deseo del jugador, vio que la negociación estaba bloqueada y, ante la ausencia del jugador, evitó que creciera más la tensión con la venta del jugador.

Luis Suárez, el ejemplo de que rebelarse no basta

Pese a que todos los que hemos repasado han acabado con un acuerdo entre las partes para evitar que la tensión fuera a mayores, hay un precedente que demuestra que el jugador no siempre gana.

En 2013, Luis Suárez quería abandonar el Liverpool para fichar por el Arsenal. El delantero entendía que podía marcharse después de que el equipo no consiguiera clasificarse para la Champions y Arsenal llegó a poner sobre la mesa algo más de 40 millones de libras.

Luis Suárez, en el Liverpool el 13 de marzo de 2012, durante un partido ante el Everton / PETER POWELL / EFE

Liverpool se negó a vender. Suárez amenazó con solicitar formalmente el traspaso y Brendan Rodgers terminó apartándolo de los entrenamientos del primer equipo.

El club resistió. El uruguayo tuvo que recular y permaneció otra temporada en Anfield. Jugó, marcó, peleó por la Premier y terminó marchándose un año después. Aunque finalmente su destino fue el FC Barcelona.

Algo parecido sucedió unos años después con Philippe Coutinho y el propio Liverpool. En agosto de 2017, el brasileño quería fichar por el Barça y presentó formalmente un 'transfer request' después de que los 'reds' hubieran comunicado públicamente que no tenían intención de venderlo. el brasileño no protagonizó una ruptura explícita, pero estuvo fuera del equipo por problemas físicos durante un tiempo y, seis meses después, en enero de 2018, Coutinho terminó fichando por el FC Barcelona.

Caso similar al de Riyad Mahrez, que tuvo que esperar al verano para su traspaso y descubrió que tensar la cuerda no siempre consigue desbloquear inmediatamente una operación. En enero de 2018, el argelino presentó una solicitud de traspaso porque quería fichar por el Manchester City. El Leicester rechazó las propuestas recibidas y la operación terminó frustrándose.

Riyad Mahrez, con el Leicester City / PETER POWELL / EFE

Mahrez respondió ausentándose durante varios días de los entrenamientos. La presión no funcionó y el argelino tuvo que jugar la segunda parte de la temporada con el equipo. En verano, acabó fichando por el equipo de Pep Guardiola.

Además de ellos, ha habido centenares de jugadores que desearon salir de su club con contrato en vigor. Y lo consiguieron. Se recuerdan también a Marcos Rojo, que se negó a entrenar con el Sporting CP para salir al Manchetser United; Antony, que forzó públicamente su salida del Ajax y se negó a jugar ante el fuerte interés del Manchester United o Wesley Fofana, que faltó a entrenamientos con el Leicester ante la oferta del Chelsea.

Todos estos casos demuestran que, pese a que generalmente el deseo del jugador se cumple, no siempre hay un equipo que cede. "Cuando uno dice que se va, es que ya se ha ido", decía Jorge Valdano hace unos días sobre el 'caso Julián Álvarez' citando a Julio Cortázar.

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La mayoría de veces, se resuelve para evitar más tensión entre jugador y club o afición, auqnue no siempre es así. Con rebeldía o no, parece que el caso actual entre el argentino y el club madrileño no tiene una solución fácil.