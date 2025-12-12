Modric, el centrocampista que el Madrid no renovó (y que Xabi Alonso necesita), elegido 'Leyenda 2025' en Italia

La clave de muchas cosas en la vida está en pasarlo bien. Luka Modric, a sus 40 años y después de haberlo ganado todo con el Real Madrid, también el Balón de Oro, lo está demostrando en el AC Milan. Por logros, el croata podría haber buscado un último gran contrato en una liga relajada y poner el broche de oro a su impresionante carrera, pero eligió seguir en una competición exigente y en un club histórico. Porque disfruta sobre el césped. De todo ello habló anoche en los Premios Deportivos Gazzetta, donde recibió el premio 'Leyenda 2025'.

El croata sonríe cuando se viste de corto en San Siro. Y también su entrenador, un Massimiliano Allegri que tiene a su Milan instalado en la primera posición de la Serie A con 31 puntos. El rendimiento de Modric, que suma 1 gol y 2 asistencias en 14 partidos de liga (todos de titular), solo hace pensar lo mucho que ayudaría a Xabi Alonso en un Real Madrid carente de centro del campo. Y, por lo tanto, que sufre para aplicar su idea futbolística.

Según la COPE, los dirigentes del Real Madrid decidieron no presentar una oferta de renovación al croata y se despidió del club blanco tras el Mundial de Clubes en verano, poniendo fin a una aventura de trece temporadas. Hoy, reconocido con el premio 'Leyenda 2025' en los Premios Deportivos Gazzetta, Luka explicó que "me siento bien, física y mentalmente, y disfruto de lo que hago. Quiero seguir adelante porque lo disfruto. Todo está saliendo como quería".

Luka Modric, durante el partido contra Pisa / LAP

"Desde fuera, quizá no sepan lo difícil que es la Serie A, pero les aseguro que es una liga muy dura y competitiva. No me sorprendió porque estaba preparado: la conozco desde niño, la veía por televisión y la he seguido a lo largo de los años. Sabía lo que me iba a encontrar y estaba preparado", reconoció el croata, que desde que cambió el Tottenham por el Madrid en 2012 no se había movido de LaLiga.

Estoy feliz porque juego en el que considero el club italiano más grande Luka Modric — Centrocampista del AC Milan

Pese a ello, Modric se ha adaptado de fábula y, a sus 40 años, sigue siendo un futbolista muy determinante. "Estoy feliz porque juego en el que considero el club italiano más grande. Disfruto cada día que estoy en Milanello y vistiendo la camiseta rossonera. Nunca pensé que podría llegar al AC Milan hasta que estuve en el Real Madrid, pero en la vida, a veces las cosas pasan cuando menos te lo esperas. Fue un sueño hecho realidad porque soy aficionado del AC Milan desde niño", recalcó sobre lo bien que se siente.

Encantado con Allegri

Finalmente, el croata tuvo bonitas palabras para su entrenador, Allegri, quien está sacando su mejor versión sobre el terreno de juego. "Es un gran entrenador, un ganador. Disfruto trabajando con él y me ha sorprendido con su personalidad. Tiene una gran capacidad para conectar con el vestuario porque está acostumbrado a dirigir a grandes campeones: te ayuda a darlo todo y te mantiene tranquilo, facilitándote hacer lo que tienes que hacer", apuntó.

Luka Modric, durante el Milan-Nápoles / AP

Un premio más que merecido para uno de los mejores jugadores del Calcio. La pregunta es obligada: viendo su capacidad para dominar el centro del campo con 40 años... ¿Le habría venido bien a Xabi Alonso en este Real Madrid? ¿Por lo menos durante la primera temporada?