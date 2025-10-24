Xavier Asensi: "Renovar a Leo Messi es una maravilla"

Leo Messi ha vuelto a sacudir el panorama deportivo y mediático con su renovación con el Inter Miami hasta 2028. Tras una temporada estelar marcando 29 goles en 28 partidos, conquistó la Bota de Oro y se sitúa como gran favorito al MVP, el capitán argentino continuará liderando el ambicioso proyecto del club rosa.

Su impacto desde 2023 fue tan profundo que la valoración del Inter Miami se ha más que duplicado, alcanzando ya los 1.200 millones de dólares. En este contexto, Xavier Asensi —presidente de negocio del club y cerebro tanto del fichaje como de la renovación del ‘10’— analiza cómo se gestó la operación y qué implica para el futuro deportivo y económico de un proyecto ambicioso que no se conforma con lo conseguido y aspira a seguir creciendo sin límites.

Pregunta. ¿Cómo ha sido renovar a Leo Messi?

Respuesta. Maravilloso, maravilloso.

P. En su momento dijiste que fichar a Messi supuso duplicar la valoración del club, triplicar la facturación y ser referentes en la venta de camisetas. En esta temporada, Leo ha marcado 29 goles en 28 partidos, ha ganado la Bota de Oro y es el candidato principal a MVP del torneo. ¿Qué supone ser capaces de renovarlo hasta 2028?

R. A ver, yo tampoco soy objetivo. Leo Messi no es comparable. Leo Messi come en una mesa y luego está el resto de los jugadores de fútbol, incluso te diría de atletas. Si tú tienes la suerte, como nosotros, de ser contemporáneos de Leo Messi, primero lo que tenemos que hacer es disfrutarlo.

Luego, a nivel de cómo esto repercute en el club, es que solo es positivo. Hay gente que viaja, y pasaba en el Barça también, solo en función de cuando hay un partido de fútbol para ver a Leo Messi.

Yo soy del 81. A mí la figura de Michael Jordan me marcó mucho. Yo no tuve la suerte de ir a Chicago a verle jugar, pero en el 92 vino a Barcelona y lo pudiste ver con el Dream Team. Tienes esa sensación de que o lo viste jugar o el tren pasa.

P. ¿Con Leo es lo mismo?

R. Estás hablando del deporte número uno del mundo a nivel de todo, de interés, de negocio, de gente que lo practica. Estás hablando del número uno, del deporte número uno a nivel mundial.

Es que, no sé, una maravilla. Él no ha firmado una renovación, básicamente lo que ha hecho es una carta a los fans, como diciendo, oye, estoy bien, me quiero quedar. Y a partir de ahí, todo lo que esto implica para el club, es una bendición.

P. La evolución del negocio en estos seis años ha sido increíble. Está valorado, si no me equivoco, en más de 1.200 millones de dólares, siendo el club más valioso de la MLS. ¿Qué parte de esto es responsabilidad, precisamente, de esta estrategia de tener a Messi? ¿Y cómo esto os ayuda a conseguir grandes patrocinadores?

R. Las valoraciones de los clubes, aparte de que son un tema subjetivo en gran parte, es decir, tú le puedes poner ciencia y esto es en base de lo que los clubes facturan. En nuestro caso, facturamos más de 200 millones de dólares. Por tanto, buscando ratios de mercado, estaríamos por arriba de los 2.000 millones y, ciertamente, sería la propiedad más valiosa de la MLS. El multiplicador de las últimas transacciones de compraventa de propiedades de la MLS está por encima de diez veces lo que facturas, por lo tanto si facturas más de 200 millones, la valoración del club está por encima de los 2.000 millones.

Nosotros no vendemos pancartas. Es decir, no es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. Intentamos ser una plataforma de negocio para esas empresas que quieran ser partners nuestros, no patrocinadores. Es el concepto un poco distinto en esta línea.

P. Royal Caribbean, Tudor, Visa, JP Morgan Chase...

R. Evidentemente, tú no estás vendiendo la asociación con un club de fútbol, estás vendiendo historia, por un lado y unos impactos cuantitativos, por otro l. Pero si lo estructuras de una forma como nosotros lo hacemos, estás dando una plataforma que, en el fondo, genera negocio a esa empresa.

Xavier Asensi durante la entrevista con la subdirectora de Sport, Iulene Servent / Joan Represa

P. Es decir, ¿qué buscas siendo el main partner de Inter Miami?

R. Busco notoriedad y busco que, cuando la gente tenga que escoger ir en un crucero, pues prefiera Royal Caribbean a cualquier otra empresa. ¿Cómo nosotros podemos lanzar mensajes? ¿Cómo podemos utilizar la data para ver cuánta gente llega a Miami para realmente ir a un crucero? Cada cliente, cada partner tiene unos requisitos. Audi, por ejemplo, pues quiere que esa inversión no sea un coste. Invertir para luego recuperar esa inversión. ¿Tener a Leo o no tener a Leo? Pues el día y la noche. El día y la noche.

P. ¿En qué sentido?

R. Nosotros aquí no tenemos una marca como puede ser la marca del Fútbol Club Barcelona o la del Real Madrid o del Manchester United. Nuestra marca tiene cinco o seis años. Es verdad que la propiedad, Jorge y José Mas, David Beckham, gestionaron muy bien el concepto de llegar a Miami. Pero, claro, Leo te lleva a otro nivel de todo. De audiencias, de interés, etcétera.

P. En la vertiente más deportiva, no sólo evidentemente Leo Messi, sino que gracias también a Leo Messi poder tener a otros jugadores top como Suárez, Alba, Busquets... Ahora viene un momento de transición. ¿Cómo tenéis previsto cubrir las bajas de la retirada de Alba y de Busquets?

R. Yo creo que Jordi Alba y Sergio Busquets no tienen reemplazo. Tú tienes que buscar cuál es la mejor opción para obtener los resultados dentro del terreno de juego. A partir de ahí es un tema de buscar los mejores jugadores, pero no es un tema de nombre, es un tema de lo que encaja mejor para generar el output del resultado.

A partir de ahí, la parte deportiva está trabajando en poder obtener los mejores jugadores, no sólo en estas posiciones, sino en general para reforzar al capitán y poder ganar, que en el fondo es lo que él quiere y lo que todos queremos, la propiedad y los aficionados.

P. Se acerca también un momento clave, que es el Mundial de 2026, que se celebrará aquí en Estados Unidos y puede ser una gran oportunidad, precisamente, para tener más visibilidad y poner el foco en el soccer. ¿Cómo afrontáis vosotros este evento?

R. Yo esto no lo acabo de ver, sinceramente, y perdona que te contradiga en este sentido. Un Mundial, y lo hemos vivido ahora con la Copa América, el 2024 y con el Mundial de Clubes del 2025.

A ver, sí, está muy bien, van a venir selecciones, van a jugar partidos en México, Estados Unidos y Canadá. Nosotros somos un equipo profesional de la Liga de Estados Unidos y Canadá. Yo dudo que la gente, bueno, quizá Adidas sale beneficiado de eso, porque no conozco a nadie que vaya a ver su selección y no lleve su camiseta y pretenda comprársela en el sitio donde va para ir al estadio a ver a su equipo, y quizá lo que tiene más sentido es llevarte un souvenir del sitio donde vas, y lo que estábamos diciendo antes de que te decía de Jorge Mas, que cuando la gente piensa en fútbol, piensa en Inter-Miami, pues si vienes a Estados Unidos, yo me llevaría la camiseta de Inter-Miami, de Messi, como recuerdo. Por tanto, quizá el impacto lo vea Adidas, más que nosotros. Obviamente que se hable de fútbol en este país es positivo, pero no sólo es un tema de hablar, es un tema de entender y es lo que te decía antes.

Bueno, aquí te puede venir Beckham, Pelé, Cruyff, Messi, Copa América, Mundiales, Mundialitos, lo que tú quieras, partidos amistosos, todo lo que tú quieras. El tema es qué haces con eso y no desde un punto de vista de un club, sino desde un punto de vista de las organizaciones, desde un punto de vista de las ligas profesionales y esto los que están al cargo son los que deberían o te podrían contestar mejor. Nosotros vamos a parar, la liga va a parar, aquí vamos en año natural y vamos a parar para el Mundial, pero más allá de esto, repito, ojalá o quizá a Adidas le irá muy bien, nosotros no sé cómo nos va a afectar más allá de que paramos de jugar.