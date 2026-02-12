Valencia se convierte en el "draft" del fútbol con el Eture Showcase 2026: más de 70 universidades de EEUU a 'cazar' talento

Valencia se convirtió durante dos días en el gran escaparate europeo para quienes sueñan con estudiar y competir al otro lado del Atlántico. El Eture Showcase 2026, impulsado por AFE y Eture Sports, reunió el pasado 10 y 11 de febrero en sus instalaciones a responsables de más de 70 universidades de Estados Unidos —programas NCAA de División I, II, III y Junior College— y a observadores vinculados a la MLS y la USL.

Un draft en versión fútbol. Decenas de futbolistas españoles y europeos pasaron el examen a partido abierto, con entrenadores y directores deportivos tomando notas a pie de campo. En la banda, móviles, libretas y datos; en la grada, familias y agentes siguiendo cada acción con la sensación de que no era un torneo más, sino una audición.

AFE y Eture: una vía con becas y estructura

Ahí encaja el programa conjunto "The Soccer Player", activo desde 2020, que cada temporada ofrece 15 becas deportivas a futbolistas afiliados para cursar estudios superiores y seguir compitiendo a alto nivel.

En un fútbol español donde la transición al profesional se estrecha y la mayoría se queda por el camino, el mensaje del Showcase aparece como alternativa sólida: ordenar el futuro sin apagar el presente deportivo. Y hacerlo, además, con un sistema que entiende el rendimiento como un triángulo: entrenamiento, competición y aula.

Jaime Miralles y Ximo Miralles, junto a David Aganzo, presidente de la AFE / ETURE

"No quería renunciar": el caso Ander Marticorena

El relato se entiende mejor con nombres propios. Ander Marticorena, navarro y freshman en UCLA, representa esa doble vía. Estudia Ingeniería Industrial y ha destacado en su primer curso tras iniciar la carrera en España y completar la transferencia académica y deportiva al sistema universitario estadounidense. "No quería renunciar ni a los estudios ni al fútbol. En Estados Unidos puedes hacerlo todo a la vez, y eso te permite pensar no solo en el fútbol, sino también en tu futuro como persona", explicó en entrevista con Eture Sports. Una frase que resume lo que muchos sienten: la posibilidad real de compaginar sin que una faceta aplaste a la otra.

Marticorena insiste en la estructura: horarios, recursos, seguimiento académico y un marco profesionalizado que facilita la madurez del jugador. Una realidad que contrasta con las dificultades habituales para compatibilizar ambas vías en España, sobre todo cuando el calendario aprieta y el margen de error es mínimo.

De la NCAA a la MLS: el trampolín existe

El impacto del Eture Showcase no se limita al acceso universitario. En los últimos años, varios futbolistas han usado esta ruta como plataforma hacia el profesionalismo. Ahí está Hugo Bacharach, formado en el CD Castellón, que pasó por Fairleigh Dickinson e Indiana, saltó a la MLS con Minnesota United y compite hoy en Rhode Island FC (USL Championship).

También Javier Armas (Oregon State, paso por Atlanta United y hoy en Fort Wayne FC), Sergio Ors (West Virginia y fichaje por Union Omaha) o Álvaro García Pascual, que regresó a España para jugar en el Sevilla Atlético, debutar en Primera con el Sevilla FC y consolidarse como delantero del Cádiz CF en Segunda.

Foto grupal de la V edición del Eture Showcase / ETURE

Con universidades del calibre de Clemson, Indiana, Penn State, Wake Forest, Brown, San Diego State, NC State, James Madison, Loyola Marymount o University of Pittsburgh, Valencia reforzó su papel como hub europeo de captación. El Showcase dejó una idea que ya no suena a promesa: para el futbolista español, la universidad en Estados Unidos puede ser plan A, no plan B.

De la universidad a la MLS: ejemplos reales de éxito

En un fútbol español con transición estrecha al profesional, el mensaje del Showcase sonó a alternativa tangible: competir al máximo, formarse en instituciones de prestigio y ampliar el horizonte a medio y largo plazo.