Suma y sigue para Messi

Sam Surridge aguó la fiesta del Inter Miami este sábado al completar su doblete en el minuto 92 y sellar el 2-2 ante Nashville en el NU Stadium, correspondiente a la vigésima quinta jornada de la MLS. El conjunto de Florida, pese a contar con un nuevo gol de Leo Messi, no pudo llevarse la victoria.

Messi alcanzó las 76 dianas en la MLS y los 99 goles con el Inter Miami en todas las competiciones. Sin embargo, el argentino terminó visiblemente decepcionado después de que su equipo encadenara su tercer empate consecutivo.

El resultado fue especialmente doloroso para el Inter Miami, que tuvo numerosas ocasiones para sentenciar el encuentro. Además de recibir el empate en el tiempo añadido, el equipo sufrió la mala fortuna de estrellar tres disparos contra los postes.

Messi fue protagonista en dos de esas acciones. En el minuto 50, su remate se marchó contra el larguero, mientras que en el 77 volvió a encontrarse con la madera, esta vez con un disparo que pudo haber significado su doblete. Ya en el tiempo añadido, Rodrigo De Paul también estrelló el balón contra el palo, ante la incredulidad de los aficionados.

El argentino había participado anteriormente en el primer gol del Inter Miami. Tras el tanto inicial de Surridge, Messi puso un centro desde el saque de esquina que Reed Baker-Whiting desvió accidentalmente hacia su propia portería, permitiendo al conjunto visitante igualar el marcador.

En el minuto 61 llegó el momento más destacado de Messi. Tras recibir una asistencia de Rodrigo De Paul, el delantero argentino firmó el 2-1 con un preciso remate de zurda desde unos 18 metros, poniendo por delante al Inter Miami.

Cuando todo parecía encaminado hacia una nueva victoria para los visitantes, Surridge apareció en el minuto 92 para marcar su segundo gol de la noche, el decimoquinto de su temporada, y establecer el definitivo 2-2.

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Con este empate, Nashville mantiene el liderato de la Conferencia Este con 54 puntos, mientras que el Inter Miami se queda nueve puntos por detrás.