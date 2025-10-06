Sergi Palencia: "Estoy tan bien en Los Ángeles que no tendría sentido volver"

Sergi Palencia (Badalona, 1996) es alguien feliz. No lo es en España, tampoco en Francia, ni siquiera en el club de su vida, el FC Barcelona. Lo es en Los Ángeles, en la MLS, en los Estados Unidos. Y es que el canterano azulgrana ha encontrado al otro lado del charco aquello que tanto anhelaba desde sus inicios como futbolista, ese cóctel de confianza combinado con regularidad que le está permitiendo mostrar su talento sin frenos. Y una vez encontrada esa felicidad, no quiere desprenderse de ella.

A las puertas de terminar la temporada regular en la MLS, el defensa atiende a SPORT para repasar su historia, desde sus inicios en La Masia, su experiencia en los Estados Unidos hasta cómo valora la nueva hornada de canteranos que ha derribado la puerta del Barça.

¿Cómo te encuentras ahora mismo?

Muy bien, la verdad que muy bien. Justamente la semana pasada se hizo oficial mi acuerdo con el club para continuar aquí unos años más, así que muy contento. Desde que llegué, descubrí una experiencia nueva en una liga nueva, un club que hace las cosas muy bien y la verdad que encantado con todo. Feliz de poder continuar.

Acumulas 28 partidos esta temporada, cinco contribuciones de gol... ¿consideras que estás en el mejor momento de tu carrera?

Sí, la verdad es que sí. Como defensa, cuando tienes 28, 29 años, ya te conoces perfectamente en cuanto al cuerpo, ya sabes los ejercicios que te vienen bien, los que te vienen un poco peor, los que te cansan, ya sabes tus rutinas... tonterías como saber cómo me encuentro, si comer esto o lo otro. Vas encontrando tus mecanismos para estar bien y sobre todo el juego lo entiendes mucho mejor. Tienes más experiencia, te has encontrado más veces delante de diferentes rivales. El otro día jugué contra un rival rapidísimo y quise ser demasiado agresivo y me comió la espalda. Pues hoy más conservador, le doy un poquito más de espacio, cuando tenga un balón ya aprieto. Bueno, diferentes cosas que te vas aprendiendo con los años y eso sumado a que físicamente que también estoy en el mejor momento, pues sí, te diría que estoy en un momento bueno.

Sergi Palencia, como jugador de LAFC / MLS

Al final también influye, supongo, el cambio de mentalidad de estar en la MLS. ¿Cómo ha sido este pasar de Francia o España a Estados Unidos?

La mentalidad puede ser que sea diferente en algunas cosas. En el Saint-Étienne era un sitio que tenía una base social súper intensa. Entonces, cuando las cosas van muy bien, es espectacular; cuando las cosas van un poco regular, como me pasó a mí o cuando le pasó al equipo cuando estábamos ahí, es complicado. El tema de la presión que te ponen los fans, la presión que te pones tú, el club... entras en esta mala dinámica, encima ves el descenso por ahí peligrando, nervios, tensión, cambios de entrenador...

Aquí es diferente. Los proyectos tienen un poquito más de paciencia, más a largo plazo. No hay el peligro del descenso. Para nosotros la ambición o el equipo es muy europeo en el sentido de los fans son increíbles, así que también te ves obligado a dar la cara por ellos, dar la talla cada partido. Y es una de las cosas que me gusta aquí. Después, desde dentro del club y nosotros mismos, incluso con los jugadores que tenemos, ¿tú crees que va a venir aquí Giorgio Chiellini o Hugo Lloris y vamos a perder cinco partidos seguidos y no va a pasar nada? No, al contrario. El nivel de exigencia es altísimo siempre en cada entrenamiento. Los perfiles que traen son gente que quiere remar y quiere ir a por todas. Y entonces, el cambio de mentalidad no lo noté mucho respecto a Europa, porque aquí más o menos seguimos teniendo esa ambición y esa presión que nos ponemos nosotros.

Supongo que la llegada de Messi también cambió la forma de entender la Liga.

Sí, por supuesto. Y trae ojos, trae un contrato con Apple, trae estadios llenos cada partido, trae récords de audiencia, récords de espectadores, récords de todo y hace que todo el mundo tenga que dar un plus más. Los dueños de los clubes no escatiman en fichar un jugador por 10 millones; en otro momento dirían "vamos a intentar coger otro por 4 millones y vamos tirando". Ahora dicen "no, que hay que competir contra estos, ven para aquí, 10 millones". Esto va a hacer que todo vaya subiendo, subiendo y que la liga se vaya aprovechando de eso y sea mejor.

¿Descartas algún día volver a España, volver a Europa?

Descartar tampoco, porque evidentemente no puedo descartar. Pero yo te pregunto, tú como jugador, qué prefieres ¿estar aquí en Los Ángeles, que es una ciudad espectacular, con un estadio que tenemos increíble, con unos fans impresionantes, una liga en crecimiento, en un club en el que te puedes sentir importante... o prefieres volver a España un buen segunda, un segunda que estuviera haciendo su playoff o un recién ascendido? Claro, a igualdad de condiciones, de condiciones de salario, ¿dónde vas? Es complicado.

Sergi Palencia, como jugador de LAFC / LAFC

También en cuanto a estilo de vida...

Claro, es complicado. Y aquí tampoco considero que esté dando un paso atrás. Es que tú lo ves y cuando lo vives desde dentro, sabes que aquí el nivel de exigencia es grande. Además, en este club, por suerte, tenemos la suerte de que siempre intentas competir para ganar. Es bonito. Yo cuando he estado en el Saint-Étienne, compites para no bajar, o estás en el Barça B en segunda y todo el año luchas para no bajar, o en el Girondins... es un contexto distinto. Entonces qué priorizas, ¿un equipo que va a sufrir todo el año para no bajar o prefieres jugar aquí, que vas a disfrutar por competir por títulos? Es complicada la pregunta. Yo me la he hecho y es que estoy tan bien aquí que no tendría sentido lo otro para mí.

Tirando más atrás en el tiempo, entraste en La Masia con 10 años en 2006, formaste parte del club hasta 2019. ¿Qué recuerdos tiene de tu etapa en el club?

Felicidad, la verdad es que fue increíble. Tengo muchos recuerdos y agradecimiento. Y además, yo que soy culé de toda la vida, el poder ponerte la camiseta que de verdad sientes y que de verdad quieres defender, no hay nada más grande que eso. Me lo han dado todos, ¿sabes? Y ahí todos aprendemos a entender el juego, todos aprendemos a ser profesionales. Desde pequeños te tratan como si fueras ya profesional para que cuando llegues al fútbol profesional, vengas de estar cada año expuesto a mucha presión, a un régimen muy estricto... por eso vemos a los chavales de ahora, los Cubarsí, todos llegan y parece que lleven 10 años jugando en la élite. Evidentemente es la élite, no se puede comparar, pero desde que tienes 10 años ahí te consideran élite, te pegan bronca si no estás concentrado en cada entrenamiento, te hacen que te lo tomes todo en serio, que vayas bien vestido, que todos vayan iguales... la disciplina. A mí me la ha dado el Barça y yo estoy muy agradecido por eso.

Sergi Palencia, en el Barça B / Ignasi Paredes

Sigues de cerca la actualidad del Barça. ¿De esta nueva jornada de canteranos, con cuál te quedarías?

A ver, ¿con quién quieres que me quede? Con Lamine Yamal. A ver, son todos muy buenos. Yo por decir uno sí que quizá está un poquito más infravalorado, pero ya cada vez menos, sería Fermín. Cada vez que juega, aporta. Muchas veces parece que cuesta verle en el equipo titular, siempre aguanta su oportunidad en el banquillo, pero siempre te aporta. Lo hace cuando juega como titular; cuando juega de suplente, te revoluciona el partido. La verdad es que me quedaría con todos, obviamente. Lamine, Cubarsí... la verdad es que todos son una maravilla verlos jugar.

Esta presión que tú dices, esta disciplina que te ayuda a crecer... también puede ser algo perjudicial. No todo el mundo está preparado para sufrir esta presión y esta exigencia desde pequeño...

Sí, pero es que así es la vida, ¿no? Selección natural. Los que logren soportar esa presión son los que están preparados. Parece cruel decirlo así, pero es que es así. Los que son capaces de soportar esa presión, la toleran bien o se adaptan, o incluso no les afecta nada, siguen tirando. Los que cometen un día un error y el entrenador no les pone el siguiente partido, viene a entrenar con la cara larga y no se concentra, tiran la toalla... esos son los que se quedan. Es muy cruel y pero es que así es el fútbol y así es el deporte; cuántas veces hemos visto que alguien lo está haciendo muy bien, tiene una lesión de dos, entra otro que lo hace bien y cuando vuelve el que era el titular el ya no tiene hueco en la plantilla. Es muy cruel, pero es que es así y no digo que tenga que ser así, pero es cómo funciona y así va a seguir funcionando el club y el fútbol en general. Ojalá valoráramos e intentáramos cuidar un poquito más todo y que nadie se desenchufara, pero al final, cuando eres pequeño, esos son los filtros que creo que tienes que pasar.