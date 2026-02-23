Riqui Puig, de vuelta en Barcelona: así evoluciona la recuperación del exazulgrana

Riqui Puig sigue sumergido en uno de los momentos más complicados de su carrera. Tras la primera intervención el 3 de enero y una segunda el 10 de febrero, ambas relacionadas con la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, el objetivo ahora es claro: recuperarse bien, fortalecer su rodilla y volver más fuerte de cara ya a la temporada que empieza en breves.

En Barcelona, donde está llevando a cabo gran parte de la recuperación, se le puede ver entrenando el tronco superior para ganar masa muscular. Trabaja junto a su entrenador personal en sesiones específicas de fuerza, centradas en pecho, espalda y brazos, compensando así la carga reducida en el tren inferior mientras la rodilla sigue su proceso de adaptación.

Dos operaciones en un mes y medio

Además del trabajo de fuerza, el futbolista dedica especial atención a los ejercicios de core. Planchas, trabajo de estabilidad y control lumbo-pélvico forman parte de una rutina clave para recuperar sensaciones y preparar el cuerpo de cara al regreso a los terrenos de juego. La estabilidad central será fundamental cuando llegue el momento de volver a correr y cambiar de ritmo.

"Empezamos la sexta semana desde la segunda operación. Me operaron el día 3 y hoy estamos a 10 de febrero: ha pasado un mes y siete días desde que volví a entrar en quirófano", comenta Riqui Puig en un video publicado a través de sus redes sociales.

"El proceso no está siendo fácil, pero cada día suma en una recuperación que afronto con paciencia y mentalidad positiva", afirma la estrella de la MLS.

Imágenes de la rodilla de Riqui Puig / Riqui Puig / INSTAGRAM

Trabajo específico debajo del agua

La piscina también se ha convertido en una gran aliada. Los ejercicios en el agua le permiten trabajar movilidad y fuerza sin impacto, reduciendo la carga sobre la rodilla operada. En la piscina realiza movimientos controlados, caminatas y ejercicios de activación (bicicleta) que favorecen la circulación y aceleran la recuperación.

A principios de enero fue la primera operación y hace dos semanas la segunda intervención, tras confirmarse que la plastia no estaba en las condiciones óptimas. Dos fechas marcadas en rojo que han cambiado su hoja de ruta, pero que también refuerzan su determinación por volver al máximo nivel.

Barcelona y su entorno

Más allá del trabajo físico, el aspecto mental es clave. Estar en Barcelona, rodeado de su entorno y desconectando por momentos de la presión competitiva, le está ayudando a afrontar el proceso con serenidad. Cada pequeña mejora, menos inflamación, más movilidad, mejores sensaciones musculares, visto como un paso adelante.

Noticias relacionadas

Cuando complete esta fase inicial, el plan es regresar a Miami para continuar con la recuperación junto a su club (pese a que ya se encuentra en su casa de Los Ángeles). La mirada está puesta en volver a vestir la camiseta del Galaxy al cien por cien, sin prisas pero sin pausa, con la convicción de que este parón será temporal.