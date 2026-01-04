Riqui Puig se queda sin jugar... ¡hasta 2027!

La odisea de Riqui Puig y su lesión en la rodilla izquierda parece interminable. Después de anunciar que el jugador debía volver a pasar por quirofano, Los Angeles Galaxy anunciaron este sábado que el ex jugador del Barça no volverá a jugar hasta 2027, perdiéndose por lo tanto toda la nueva temporada que esta por empezar en la MLS.

En un comunicado emitido tras la segunda operación realizada en su ligamento cruzado anterior, el club explicó que el Doctor Ramon Cugat se encargó de la misma en Barcelona y que ahora "se espera que Puig se recupere por completo y esté listo para reincorporarse al equipo para el inicio de la temporada 2027 de la MLS".

Riqui Puig se lesionó en una jugada sin contacto a la hora de juego del Galaxy-Sounders. No solo terminó el partido, sino que dio la asistencia que envió a los angelinos a la final que posteriormente ganaron contra los New York Red Bulls. Muestra clara de su indiscutible compromiso con un LA Galaxy que echó en falta a su estrella en la última temporada, en la que el equipo quedó penúltimo en la tabla de la Conferencia Oeste, marcando una actuación muy pobre.

El jugador de Matadepera, totalizó 37 contribuciones de gol (17 goles, 20 asistencias) en 36 partidos jugados (34 como titular) en todas las competiciones con el LA Galaxy durante la campaña 2024. En cuatro partidos jugados (4 como titular) durante los Playoffs de la Copa Audi MLS 2024, Puig anotó cuatro goles y cuatro asistencias. Puig terminó la Temporada Regular 2024 de la MLS con 16 goles y 14 asistencias en 29 partidos jugados (28 como titular).

El dos veces All-Star de la MLS (2023, 2024) ha registrado 29 goles y 32 asistencias en 82 partidos jugados (79 como titular) en todas las competiciones con el Galaxy y fue nombrado para el Once Ideal de la MLS 2024.