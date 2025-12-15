¡Reguilón se une al proyecto de Messi en el Inter Miami!

Siete meses después de su último partido en el fútbol profesional, Sergio Reguilón ha encontrado nuevo destino. El defensor español, a sus 28 años, fue anunciado este lunes como nuevo jugador del Inter Miami, uniéndose así al proyecto de Leo Messi en Estados Unidos y firmando un contrato de dos años con posible prórroga.

Fue el propio club quien hizo oficial este mediodía lo que era ya un secreto a voces: Reguilón será el sustituto de Jordi Alba en el carril izquierdo. "El lateral español ficha hasta diciembre de 2027, con una opción de extensión hasta diciembre de 2028", aseguró la entidad estadounidense en un comunicado publicado en redes sociales.

"Reguilón, que ocupará un puesto internacional en la plantilla, aporta una valiosa profundidad al equipo, aportando una gran experiencia habiendo competido en los niveles más altos del fútbol europeo", añade el texto sobre un Reguilón que volverá a vestirse de corto después de que lo hiciera por última vez el 16 de mayo, con la camiseta del Tottenham.

El lateral madrileño, con pasado en Real Madrid, Sevilla y Atlético, trató de dar el salto a la Premier League tras su paso por LaLiga. Pero no logró despegar en un Tottenham que no le perdió la fe pero que terminó cediéndolo primero al Metropolitano y posteriormente al Manchester United y al Brentford.

"El Inter Miami es un club ganador"

Tras tres préstamos poco fructíferos, Reguilón regresó a las filas de los Spurs en 2024, pero tuvo un papel residual en la temporada en la que finalizaba su contrato. Con únicamente seis partidos disputados, el español se marchó del Tottenham por la puerta de atrás. Decidió entonces tomarse un descanso y ahora, siete meses después, recala en las filas del Inter Miami como agente libre.

“Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo”, aseguró Reguilón. “Mi objetivo es seguir ganando, ir a por los trofeos que nos faltan y ganarlo todo aquí”, dijo en declaraciones a los medios del club.

Afronta Reguilón ahora la difícil tarea de sustituir a Jordi Alba en el equipo de Leo Messi. El exlateral del FC Barcelona se despidió del Inter Miami el pasado 6 de diciembre con una victoria en la final de la MLS Cup con la que puso fin a su carrera en el fútbol profesional.