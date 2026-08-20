El regreso goleador de Leo Messi no es suficiente para el Inter Miami

El Inter Miami empató 2-2 en su visita al Philadelphia Union y volvió a dejar escapar puntos en la MLS. Las ‘Garzas’, que solo han ganado uno de sus últimos seis partidos, cortaron una racha de tres derrotas consecutivas, aunque siguen a siete puntos del Nashville, líder de la Conferencia Este.

Philadelphia se adelantó en el minuto 11 por medio de Indiana Vassilev, pero el Inter Miami reaccionó antes del descanso. Daniel Pinter igualó el encuentro en el 21 y, apenas cinco minutos después, apareció Lionel Messi para completar la remontada.

El argentino firmó así su primer gol desde el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. Tras marcar, Leo celebró junto a sus compañeros y después levantó la mirada y señaló al cielo, una dedicatoria especial en un momento complicado para el futbolista.

El Inter Miami, con Messi, Luis Suárez y Casemiro sobre el terreno de juego, se marchó al descanso por delante, pero Neil Pierre puso el 2-2 tras la reanudación. Philadelphia incluso llegó a marcar un tercer tanto, aunque el VAR lo anuló por fuera de juego.

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El empate prolonga el mal momento del Inter Miami, que venía de perder 4-1 ante Nashville y de caer frente a Monterrey y León en la Leagues Cup.