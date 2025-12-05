MLS
Cómo conseguir el MLS League Pass para ver la final entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps
La final de la MLS 2025 podrá seguirse en directo a través de la plataforma Apple TV comprando el Pase de Temporada
La MLS coronará este sábado a su nuevo campeón con el Inter Miami de Leo Messi, Busquets, Alba, Suárez y compañía en la gran lucha final ante los Vancoucer Whitecaps de Thoma Muller. Un partido que en España se podrá seguir a través de Apple TV, con el Pase de Temporada de la MLS adquirido. Te contamos como conseguirlo.
La liga norteamericana alcanza su gran final con un duelo inesperado, cargado de narrativa y con Leo Messi de nuevo en el centro de todas las miradas. Será una final inédita entre dos equipos que han llegado por caminos muy distintos pero que comparten un mismo objetivo: conquistar su primera MLS Cup.
La cita será en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, la casa de Inter Miami. El recinto se estrenará como sede de una MLS Cup en un momento en el que la franquicia vive su mayor explosión mediática desde la llegada de Messi, cuyo impacto ha transformado la dimensión global del club y del campeonato.
COMO CONSEGUIR EL PASE DE TEMPORADA MLS
- Abra la aplicación Apple TV .
- Ir a Ver ahora.
- Desplácese hacia abajo hasta Canales.
- Busque el Pase de Temporada MLS y luego ábralo.
- Seleccione el botón Suscribirse.
- Inicia sesión con el ID de Apple y la contraseña que usas para comprar. Aprende a crear un ID de Apple o qué hacer si olvidaste la contraseña de tu ID de Apple .
¿Por qué no puedo encontrar el pase de temporada de la MLS?
- Es posible que no esté disponible en tu país o región. Descubre qué hay disponible en tu país o región .
- Es posible que necesites actualizar tu dispositivo a la versión más reciente del software. Para suscribirte al Pase de Temporada de la MLS, debes actualizar a iOS 16.2 o posterior, iPadOS 16.2 o posterior, tvOS 16.2 o posterior y macOS Ventura 13.1.
