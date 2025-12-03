Messi, tras un último récord del legendario Valderrama

"El Pibe vino a mi homenaje y siempre se portó muy bien. Yo no podía faltar a la suya. Aquí no viene Maradona: viene el amigo, el que viene a rendirle tributo por lo que fue. La '10' es de él". Diego Maradona, futbolísticamente, siempre se rindió a los pies de Carlos 'Pibe' Valderrama, leyenda colombiana de los años 80 y 90. Justamente, el cafetero es noticia, aunque esta vez por otro astro argentino: Lionel Messi.

Valderrama, capitán del Tampa Bay / Futbolete

El rosarino afrontará este sábado 6 de diciembre la final de la MLS Cup ante los Vancouver Whitecaps con un desafío tan improbable como histórico: necesita cinco asistencias para igualar el récord absoluto de la liga estadounidense. Es su último partido de la temporada y, aunque la empresa es mayúscula, no es imposible tratándose del argentino. Delante tiene la opción de alcanzar una marca que lleva 25 años intacta y que pertenece al Pibe, auténtica leyenda de la liga.

NECESITA UN PARTIDO HISTÓRICO

El colombiano firmó en el año 2000 una de las mayores exhibiciones jamás vistas en la MLS. Con la camiseta del Tampa Bay Mutiny, Valderrama alcanzó las 26 asistencias, una cifra que Messi podría superar, aunque necesita un partido histórico: cinco pases de gol (lleva 21).

Entre 1995 y 2002, Valderrama pasó por Tampa Bay Mutiny, Miami Fusion y Colorado Rapids, etapas en las que registró un total de 117 asistencias, la mayor cifra para un jugador latino en la liga. Ese registro lo coloca cuarto en la tabla histórica de pasadores, únicamente superado por tres estadounidenses: Brad Davis (131), Steve Ralston (142) y Landon Donovan (151). A estos números se suman 16 goles, una Supporters’ Shield en 1996, el premio a MVP de ese mismo año, tres apariciones en el 11 ideal y cinco participaciones en el All Star Game.

Messi celebra el tanto de Silvetti contra el NYC / Giorgio Viera

Messi, que coronó la final de Conferencia Este con una asistencia más, alcanzó las 21 esta temporada, una marca brillante pero todavía distante de las 26 de Valderrama. Su impacto en la MLS ha sido notable desde su llegada: liderazgo, presencia ofensiva y una capacidad para generar peligro que sostuvo a Inter Miami en momentos clave. Sin embargo, el rosarino aún tiene dos registros por tumbar: el del colombiano, y el del primer título de MLS de los floridanos.

El duelo ante Vancouver será, por tanto, una doble final: la del título y la personal. Messi tendrá 90 minutos -quizá algo más- para intentar lo que nadie ha logrado en casi un cuarto de siglo. Convertir cinco asistencias en una final no es algo habitual, pero si hay un jugador capaz de desafiar la lógica es él. La historia, esta vez, la escribe un argentino en busca del último récord de un colombiano que dejó huella eterna en la MLS.