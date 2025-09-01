Messi se queda sin título en una final con tangana y escupitajo de Luis Suárez

La derrota del Inter Miami en la final de la Leagues Cup ante los Seattle Sounders este domingo (3-0) arrebató al equipo de Lionel Messi la penúltima de sus balas para levantar un título esta temporada, tras su eliminación en abril de la Copa de Campeones de la Concacaf, y obligó a 'Las Garzas' a entregarse plenamente a la MLS para salvar un año en blanco.

A excepción del Mundial de Clubes de la FIFA, en el que el Inter Miami clasificó a octavos de final y solo cayó derrotado ante el París Saint-Germain (4-0), la temporada del equipo se ha caracterizado por la irregularidad en la MLS, con excesiva dependencia de Messi, y la falta de resultados en los partidos decisivos en la ‘Concachampions’ y la Leagues Cup.

Aunque este bagaje le permite depender de sí mismo para alcanzar el MLS Supporters Shield -el trofeo que se otorga al equipo con más puntos al término de la temporada regular-, la fragilidad de su línea defensiva ha sido la norma durante el año, encajando una serie de goleadas poco habituales para un equipo con sus aspiraciones.

Messi, junto a De Paul tras la derrota en la final / Lindsey Wasson

"No tenemos ni Busquetsdependencia ni Alba ni Messi ni De Paul ni Suarezdependencia. Dependemos de todos los compañeros", dijo recientemente el uruguayo Luis Suárez en rueda de prensa, destacando la necesidad de que el resto de jugadores apoyen para lograr triunfos.

Si bien Messi se ha mostrado en su línea habitual, pese a lesiones puntuales, y se mantiene como uno de los candidatos al MVP de la temporada regular de la MLS, el Inter Miami se ha encontrado corto de soluciones cuando el astro argentino no ha estado en el campo.

Suárez, quien sería su reemplazo natural en la faceta goleadora, se ha visto mermado por problemas físicos en sus rodillas, y ha compaginado actuaciones memorables -como los dos goles en cuartos de final de la Leagues Cup contra Tigres- con otras menos efectivas, para sumar un total de 13 goles en 40 partidos.

LA TANGANA FINAL CON INCIDENTE DE SUÁREZ Y BUSQUETS

La final no estuvo exenta de polémica. El 3-0 claro para el Seattle Sounders dejó un peor sabor de boca tras las imágenes vividas al final del encuentro. Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en una tangana final tras la final de la Leagues Cup perdida por el equipo de Florida.

Miami postgame… we have our thoughts

📺:https://t.co/rqy6ylX4tS pic.twitter.com/jWdngFZ3BU — MLS on Air (@MLSonAir) September 1, 2025

Las cámaras de Apple TV captaron el momento en el que Suárez escupe al integrante del cuerpo técnico rival después de un altercado verbal. El incidente se produjo cuando varios jugadores del Inter Miami y de los Seattle Sounders protagonizaron una pelea en el centro del campo después de que el árbitro pitara el final del encuentro. Entre los involucrados también estuvo el exazulgrana Sergio Busquets.

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀



🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo que no había visto lo que ocurrió. "A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó", afirmó Mascherano.