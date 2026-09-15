¡Messi ya tiene nuevo entrenador en el Inter Miami!

Leo Messi ya sabe quién será su nuevo entrenador en el Inter Miami. El elegido es el argentino 'Kily' González, un viejo conocido de la liga española, donde jugó en las filas del Real Zaragoza entre 1996-1999 y el Valencia (entre 1999 y 2003).

El propio club ha hecho oficial hoy su fichaje en las redes sociales. "Cristian “Kily” González llegó hoy al sur de Florida y está listo para tomar oficialmente el mando de Inter Miami CF. Tras completar la documentación necesaria para trabajar en Estados Unidos, el entrenador argentino asume sus funciones como director técnico del Primer Equipo del Club, con un contrato vigente hasta junio de 2028", rezaba el comunicado de 'las garzas'.

Con el Inter Miami preparándose para enfrentar al conjunto mexicano CD Cruz Azul en la Campeones Cup este miércoles por la noche, el 'Kily' dirigirá hoy su primera sesión de entrenamiento al frente del equipo de Messi, que comienza así su preparación para el próximo compromiso por un título. Será la cuarta experiencia como técnico del exjugador, de 52 años, después de dirigir a 'su' Rosario Central, Unión y Platense.

Su aterrizaje en el Inter de Miami supone un salto considerable en su carrera. No llega como un entrenador consagrado por títulos, sino como un técnico argentino de carácter fuerte, con una identidad futbolística intensa y que ha demostrado capacidad para competir y, especialmente en Unión, sacar adelante proyectos complicados.

Leo Messi, con la camiseta de Inter Miami / 'X'

La gran incógnita ahora es si será capaz de trasladar ese estilo a un vestuario completamente diferente: Messi, Suárez y un equipo construido para ganar inmediatamente, además de la presión de la MLS y de la competición internacional. En otras palabras: su carrera en los banquillos hasta ahora ha sido de consolidación. En Miami le espera, con diferencia, el examen más importante de su corta carrera en los banquillos.