Messi llega a Alicante para concentrarse con Argentina en Algorfa

Argentina, con Leo Messi a la cabeza, ya está en Alicante. La campeona del mundo permanecerá concentrada en Algorfa hasta el jueves, día en el que volará rumbo a Angola, para jugar allí un encuentro amistoso al día siguiente después de haber asegurado ya su clasificación para la siguiente cita mundialista, en la que defenderá título.

Los integrantes de la albiceleste empezaron a llegar al complejo La Finca Resort el domingo por la noche, según detallaron fuentes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y está programado que a lo largo de la mañana de este lunes lo haga el resto de los convocados por Lionel Scaloni, entre ellos el defensa del Royale Unión Saint Galloise de Bélgica, Kevin Mac Allister, el último en sumarse a la lista.

La Finca es un complejo hotelero y deportivo en el que se concentran habitualmente selecciones y equipos profesionales, como el combinado nacional de Georgia, o el propio Elche CF, más recientemente.

Lista de convocados por Lionel Scaloni para el amistoso de Argentina en Angola del viernes. / AFA

La vigente campeona del mundo, con su capitán Leo Messi al frente, que llegó a Algorfa junto a su compañero de equipo Rodrigo de Paul, tiene previsto realizar esta tarde su primer entrenamiento, eso sí, a puerta cerrada. El seleccionador atenderá a los medios en rueda de prensa el mismo jueves, en un espacio aún por confirmar, justo antes de emprender viaje a Angola. El martes, la sesión de trabajo volverá a ser vespertina, mientras que el miércoles y el jueves, la preparación se realizará por la mañana. Ninguna de las sesiones será abierta al público.

Tras el amistoso, según ha explicado la propia AFA, la selección regresará a Algorfa, aunque ya sin el diez que, junto a otros jugadores sobrecargados de partidos, quedarán liberados. La albiceleste se quedará en Alicante hasta el 18 de noviembre según el plan establecido por Scaloni para esta ventana de preparación, que coincide con los encuentros de clasificación que disputan quienes aún persiguen una plaza para el Mundial, entre ellos España, que inicia hoy su staff en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Argentina tenía programado un segundo amistoso, en esta ocasión ante India, pero finalmente el encuentro ha sido descartado. Antes, en Miami, ya se había medido, entre otros, con el Puerto Rico de Jeremy de León, que viajó hasta allí después de perderse el choque del Hércules en Teruel.

La selección albiceleste, que eligió Alicante como sede durante el Mundial de 1982, no regresaba a la provincia desde octubre de 2019, cuando goleó a Ecuador (6-1) en un amistoso disputado en el estadio Martínez Valero de Elche.

Messi, feliz en su regreso a España

El capitán de la albiceleste aterrizó en Barcelona antes de emprender viaje a Alicante. Lo hizo para visitar el Camp Nou, inmerso en el tramo final de sus obras de remodelación. Allí, Leo Messi, a través de sus redes sociales, aseguró que "ojalá algún día" pueda volver a pisar ese estadio, un lugar donde la afición blaugrana le hizo "sentir la persona más feliz del mundo" y al que espera regresar para despedirse y no "solo como jugador".

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", ha asegurado Leo Messi en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Leo Messi, durante su visita sorpresa al Camp Nou, antes de viajar a Alicante. / @leomessi

Esta visita del futbolista argentino al Spotify Camp Nou, cuyo nuevo césped pudo pisar en una visita nocturna, llega después de las declaraciones del pasado viernes del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en las que no ocultó su deseo de homenajear al exfutbolista 'culé' una vez el nuevo templo blaugrana esté culminado.

"Me lo imagino delante de 105.000 espectadores, lleno hasta la bandera. Claro que me gustaría, sería una bonita forma de inaugurar el estadio completo. Dependerá de que ellos quieran, pero por nuestra parte, sí. Si soy presidente tras las elecciones, estaré encantado de hacerlo aquí", aseguró el presidente blaugrana.

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, en el campo de entrenamiento. / AFA

Bajas de última hora en la selección Argentina

Según ha informado la AFA, se caen de la lista Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone. Ninguno estará Luanda el viernes. El centrocampista del Chelsea padece un edema óseo en la rodilla derecha y volverá a Inglaterra para continuar con su recuperación.

Los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que, como explica la propia AFA, "no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola".