¡Messi y el Inter Miami se llevan la Conferencia Este y vuelan a la final de la MLS!

Leo Messi capitaneó la victoria del Inter Miami sobre el New York City en la final de la Conferencia Este y jugará la gran final por el título de la MLS. El astro argentino regaló el tercer tanto a Silvetti con una excelente asistencia, en un partido con protagonismo para Tadeo Allende, autor de un 'hat trick' para las Garzas. A un paso de otro título para el '10' celeste.

No era un partido cualquiera, estaba en juego ni más ni menos que el billete para la gran final de la MLS. Para la misión de lograr el pase y superar al New York City, Javier Mascherano apostó por la suplencia de Luis Suárez en un once de garantías con estrellas como Leo Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets o Rodrigo De Paul.

La eficacia de Allende

El inicio del enfrentamiento estuvo marcado por el dominio del Inter Miami. A los pocos minutos de partido, Messi probaba de combinar con Jordi Alba en una conexión nostálgica para los aficionados culers. Y poco tardaron las Garzas en adelantarse con un balón largo de Sergio Busquets que pugnó y ganó Tadeo Allende para poner el primer con un preciso remate (1-0).

Los jugadores del Inter Miami celebran un tanto contra el NYC / Giorgio Viera

Se empezaba a calentar el partido, incluso con una pequeña tangana entre jugadores de ambos equipos por una fea acción de Moralez sobre Falcón, cuando el Inter Miami volvió a golpear en forma del segundo tanto en el ecuador de la primera mitad. Esta vez, Jordi Alba puso un centro medido que Allende se encargó de cabecear de forma imparable para Freese (2-0).

Leo Messi seguía dejando detalles de su inmensa calidad sobre el césped y el Inter Miami parecía tener totalmente controlado el duelo. Sin embargo, antes del descanso, el New York City fue capaz de recortar distancias con una acción a balón parado que cabeceó Justin Haak libre de marca para volver a abrir el partido (2-1).

Tras el paso por los vestuarios, continuó el vertiginoso ritmo sobre el terreno de juego. En apenas diez minutos de segunda mitad, Allende tuvo el 'hat trick' a centímetros, mientras que el New York City mandó un balón al palo tras una jugada de estrategia.

Messi es mágico

Pasaban los minutos, y los visitantes apretaban en busca del tanto del empate. Pero, como no, apareció Leo Messi con una magistral asistencia para dejar solo a Silvetti, que no falló delante de Freese para poner tierra de por medio en el marcador (3-1).

Ya en los minutos finales, los locales sentenciaron por completo el encuentro en una rápida transición que finalizó Segovia tras un taconazo mágico de Jordi Alba (4-1). Y la fiesta la selló Allende con su particular 'hat trick' antes del pitido final (5-1). Campeones de la Conferencia Este y a la final de la MLS.