Messi se exhibe en Cincinnati y el Inter Miami ya está en la final de conferencia de la MLS

La lucha de Leo Messi por alzarse con el título de la MLS sigue muy viva. Sin oportunidad de fallo, y a partido único por el formato del playoff de la liga de 'soccer' americana, el Inter Miami se impuso a domicilio al Cincinnati por un contundente 0-4.

Un duelo en el que el astro argentino fue protagonista en los cuatro tantos que se apuntó su equipo, dejando claro que el hambre de títulos sigue insaciable dos décadas después de su debut.

Titular junto a Jordi Alba y Sergio Busquets

Messi, que fue titular en el Inter Miami junto a Sergio Busquets y Jordi Alba, salió al terreno de juego sabiendo que, en caso de eliminación, las carreras de sus excompañeros en el Barça llegarían a su fin.

Leo Messi, junto a Sergio Busquets en un partido del Inter Miami / AP

Pudo ser ese uno de los alicientes para que Leo brillase desde el principio, y en el minuto 19, el argentino abrió la cuenta goleadora del Inter Miami tras una buena combinación con su compatriota, el rosarino Mateo Silvetti que le encontró en el centro del área para que el '10' se apuntase el primer tanto de la noche tras un buen cabezazo.

El 0-1 fue el resultado que reflejó el marcador tras los primeros 45 minutos, pero en la segunda parte, la situación se animó, con una lluvia de goles. Messi encontró a Silvetti algo escorado en el área, pero el argentino ajustó su disparo al palo largo del portero, que poco pudo hacer. Se duplicaba la ventaja, con los dos jugadores cambiándose los papeles.

Un gol y tres asistencias

El 0-2 fue en el minuto 57, y en el 62, Messi volvió a asistir, esta vez a Tadeo Allende para que el extremo argentino no perdonase en el mano a mano. 0-3, media hora por delante, pero el pase a la final de conferencia prácticamente sellado.

No se había saciado el astro argentino, que en el 74' volvió a encontrar a un Allende que resolvió a la maravilla de nuevo ante Roman Celentano, que no tuvo fortuna. Fue tras su segundo gol cuando Allende dejó su lugar en el campo a Luis Suárez, que arrancó en el banco. El marcador ya no se movió (0-4).

El rival del Inter Miami en la final de conferencia de la MLS saldrá de la otra eliminatoria que disputan esta madrugada Philadelphia y NYC FC.