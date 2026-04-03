Messi, encantado con la nueva casa del Inter Miami: "Quedó impresionante"

El Inter Miami estrenará este sábado su nueva casa. El 'Nu Stadium', una infraestructura con la que aspira a igualar los ingresos por día de partido y actividades comerciales de franquicias de la NFL y la NBA, verá su estreno con el duelo ante el Austin FC válido por la sexta jornada de la MLS.

El recinto incluye, además, una grada dedicada a su capitán, Lionel Messi, y llega casi tres años después de que comenzaran las obras.

El recinto tiene capacidad para 26.700 aficionados y cuenta con zonas VIP y palcos exclusivos con vistas al túnel de vestuarios. El club estima que la recaudación por entradas crecerá más de un 30 % respecto a la obtenida la temporada pasada en el Chase Stadium, un estadio provisional con aforo cercano a los 21.000 espectadores situado en Fort Lauderdale, al norte de Miami.

Beckham y Messi, durante el entrenamiento en el nuevo estadio de Inter Miami / 'X'

A diferencia de esa instalación temporal, el Nu Stadium está ubicado más cerca del centro de Miami, en las inmediaciones del aeropuerto internacional. Forma parte del proyecto ‘Miami Freedom Park’, un complejo de 53 hectáreas aún en desarrollo que incluirá un parque público, áreas comerciales, hoteles y espacios de oficinas.

Al respecto habló el propio Messi a los medios del club, reconociendo lo grandioso de su nuevo feudo: "Espectacular conocer la nueva casa, el nuevo estadio quedó impresionante y muy lindo poder conocerlo. Ya teníamos ganas de poder jugar ahí, de debutar, de estar ya jugando oficialmente y bueno, llegó el momento. Va a ser un día muy especial para el club, por lo que significa tener el nuevo estadio".

"El estadio que se hizo, la verdad que es impresionante después de tan poco tiempo, tener ese propio estadio es una locura, así que un día para disfrutar, toda la gente del club, los aficionados, nosotros que somos los primeros en poder jugar en ese estadio nuevo, así que va a ser un día muy lindo", añadió el argentino.

El acuerdo también incluye el logo de Nu en la espalda de la camiseta del Inter Miami, y dos espacios en el estadio: un salón prémium para 770 personas, y Nu Plaza, un centro comunitario con espacios de encuentro, una pantalla gigante y asientos.