Messi aterrizó este viernes en Barcelona... y volvió a despegar

Este viernes se ha podido ver en algunos posts en redes sociales que Leo Messi: “ha pasado por Barcelona”. Sí que es cierto que el avión en el que viajaba Leo Messi ha aterrizado en la capital catalana, pero según ha podido saber SPORT, se ha tratado solamente de una simple escala técnica, de tránsito, camino de su próximo destino: la India.

Messi ha 'pisado' Barcelona, pero solo para poder repostar y volver a despegar, no ha llegado a bajarse ni del avión

De Miami a la India, con la Messi Cup en medio

Messi ha estado estos días en Miami, ciudad dónde reside, presenciando el torneo que lleva su nombre, la Messi Cup, el torneo sub-16 que se disputa del 9 al 14 de diciembre y que cuenta con su respaldo como imagen del evento. Su siguiente foco mediático está en la India: arranca su “GOAT India Tour” a partir del 13 de diciembre, con paradas en ciudades como Calcuta y un itinerario que incluye más actos y apariciones que fútbol.

Una gran estatua

La India prepara un recibimiento de grandes dimensiones, con una estatua gigante y una agenda de eventos alrededor de su figura. El ex del FC Barcelona visitará en total cuatro ciudades de India, entre el 13 y el 15 de diciembre: Calcuta, Ahmedabad, Bombay y Nueva Delhi. Por ahora, se conoce que la gira contará con partidos de exhibición, clases magistrales y encuentros con celebridades.