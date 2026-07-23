Luis Suárez, elegido mejor jugador de la jornada en la MLS por su doblete al Chicago Fire

El uruguayo Luis Suárez fue elegido mejor jugador de la jornada 16 de la Major League Soccer (MLS) gracias a sus dos goles contra el Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski, que dieron la victoria al Inter Miami por 3-2.

La liga norteamericana destacó que Suárez "hizo una actuación clínica" que ayudó a mantener al Inter Miami en la segunda posición de la Conferencia Este, con 34 puntos, cinco menos que el Nashville.

El delantero dio la vuelta al marcador transformando un penalti en la primera mitad y anotando el 2-1 en la segunda parte, después de que el Chicago Fire se adelantara tras una pifia del guardameta del conjunto de Miami.

Además, fue suyo el disparo que dio lugar al 3-2 definitivo, después de que el portero rival rechazase el tiro y el balón lo empujase a la red el canterano del Inter Miami Preston Plambeck.

Suárez ya suma ocho goles en lo que va de MLS, situándose como el segundo máximo goleador del Inter Miami, solo por detrás de Lionel Messi, que acumula 12 tantos.

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Es la primera vez que Suárez es nombrado mejor jugador de la jornada este año y la cuarta desde que llegó a la MLS en diciembre de 2023.