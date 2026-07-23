Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
De JongBarcelona - Europa horarioReal Madrid - Alcorcón horarioClasificación Tour de FranciaEtapa 19 Tour de FranciaRodriFichajes BarcelonaAdeyemiBarcolaMercado de fichajesEA Sports FCLaporteArgentinaGuardiolaCampeonato España AtletismoHorarios F1Lamine Yamal estudiosÁlex BaenaDjokovicVelada Año IbaiPróximo partido EspañaCamiseta dos estrellas EspañaPartidos pretemporadaBarça pretemporadaElectricistaCubarsí estudiosJuan Carlos, dueño de un bar en RocafondaPedri padresAbuela LamineLaporte infanciaPlayStationPS Plus AgostoPokémon TCGOutdoor
instagramlinkedin

FÚTBOL INTERNACIONAL

Luis Suárez, elegido mejor jugador de la jornada en la MLS por su doblete al Chicago Fire

El delantero uruguayo marcó dos goles, incluido un penalti, y participó en la jugada del tanto definitivo que dio la victoria a su equipo

Luis Suárez, elegido mejor jugador de la jornada en la MLS por su doblete al Chicago Fire

Luis Suárez, elegido mejor jugador de la jornada en la MLS por su doblete al Chicago Fire / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El uruguayo Luis Suárez fue elegido mejor jugador de la jornada 16 de la Major League Soccer (MLS) gracias a sus dos goles contra el Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski, que dieron la victoria al Inter Miami por 3-2.

La liga norteamericana destacó que Suárez "hizo una actuación clínica" que ayudó a mantener al Inter Miami en la segunda posición de la Conferencia Este, con 34 puntos, cinco menos que el Nashville.

El delantero dio la vuelta al marcador transformando un penalti en la primera mitad y anotando el 2-1 en la segunda parte, después de que el Chicago Fire se adelantara tras una pifia del guardameta del conjunto de Miami.

Además, fue suyo el disparo que dio lugar al 3-2 definitivo, después de que el portero rival rechazase el tiro y el balón lo empujase a la red el canterano del Inter Miami Preston Plambeck.

Suárez ya suma ocho goles en lo que va de MLS, situándose como el segundo máximo goleador del Inter Miami, solo por detrás de Lionel Messi, que acumula 12 tantos.

Noticias relacionadas

Es la primera vez que Suárez es nombrado mejor jugador de la jornada este año y la cuarta desde que llegó a la MLS en diciembre de 2023.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lamine Yamal (19 años) reflexiona sobre sus estudios: 'Un día le dije a mi madre: ‘Voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada y voy a prepararme para el entrenamiento de la tarde’. Ella no lo entendía
  2. La salida de Ferran Torres del Barça se calienta: su renovación es ya muy complicada
  3. El Real Madrid ya tiene el 'sí' de Rodri
  4. Arabia Saudí vuelve a la carga: Trincão, Summerville... ¿y Dembélé?
  5. Sorpresa Vlahovic: aceptaría bajar ya sus demandas económicas
  6. Pau Cubarsí (19 años), sobre sus estudios universitarios: 'No he tenido tiempo de darme cuenta de lo que estoy haciendo, pero con los años me voy a dar cuenta
  7. Terzic, sobre Laporte y el Barça: 'Creo que no es una historia nueva, quizás con otro nombre
  8. Darwin Núñez acelera su salida de Saudí con la vista puesta en el Barça

Luis Suárez, elegido mejor jugador de la jornada en la MLS por su doblete al Chicago Fire

Luis Suárez, elegido mejor jugador de la jornada en la MLS por su doblete al Chicago Fire

Pedro Porro se pronuncia sobre su futuro

Pedro Porro se pronuncia sobre su futuro

Josema Beast, culturista: "La rueda abdominal es el ejercicio más completo para trabajar tu abdomen. Además, trabaja la anti extensión de columna y del core"

Josema Beast, culturista: "La rueda abdominal es el ejercicio más completo para trabajar tu abdomen. Además, trabaja la anti extensión de columna y del core"

Los 5 titulares del jueves 23 de mayo

La opinión del subdirector - jueves 23 de julio

El informe detallado que explica la apuesta por Bisiwu

El informe detallado que explica la apuesta por Bisiwu

Franco Colapinto se calienta y carga contra España por sus celebraciones: "Es una vergüenza"

Franco Colapinto se calienta y carga contra España por sus celebraciones: "Es una vergüenza"

Real Madrid - Alcorcón: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada por TV, online y en directo

Real Madrid - Alcorcón: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada por TV, online y en directo