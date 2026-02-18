Lionel Messi está de regreso

Se encendieron todas las alarmas tras la noticia con Lionel Messi. No es para menos. El capitán de Argentina y del Inter Miami cayó lesionado en la pretemporada del conjunto floridano, justo con la 'Finalissima' y el Mundial a la vuelta de la esquina.

No obstante, la paz ha vuelto a las 'Garzas' rosas. Porque según informaron en sus cuentas oficiales, Lionel volvió a entrenarse con normalidad y su presencia en el estreno del Inter en el inicio de la temporada oficial en la MLS empieza a tomar fuerza.

Leo Messi, jugador del Inter de Miami / IMCF

El astro rosarino dejó atrás una distensión sufrida durante el amistoso ante Barcelona de Guayaquil, una dolencia que había encendido las alarmas en el entorno del club y en la liga.

Durante varios días reinó la incertidumbre, ya que el futbolista de 39 años se había mantenido al margen de los trabajos grupales. Su ausencia incluso obligó a modificar la planificación del equipo, con la reprogramación del amistoso previsto frente a Independiente del Valle en Puerto Rico. La preocupación era lógica: cualquier problema físico en Messi no solo afecta a las Garzas, también a la 'Albiceleste'.

Mirando al Mundial

Sin embargo, las noticias recientes son alentadoras. En las instalaciones de Fort Lauderdale, Messi se reintegró plenamente a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Según los reportes médicos, completó las sesiones sin presentar molestias, un indicio clave de que la recuperación avanza de manera positiva.

Con este panorama, crecen las posibilidades de que el '10' esté disponible para el debut liguero del Inter Miami este fin de semana, cuando el equipo se mida ante LAFC en la primera jornada del campeonato. Aunque el cuerpo técnico seguirá evaluando su evolución en las próximas horas, el regreso a la dinámica normal marca un paso importante.

Noticias relacionadas

También se estimará su presencia en la 'Finalissima' que enfrente a la selección dirigida por Lionel Scaloni y España en el Estadio Lusail, el próximo 27 de marzo (19.00h). El capitán sigue siendo fundamental en las convocatorias de la absoluta y también se prevé su presencia en la máxima cita de selecciónes en verano, el que será su sexto Mundial con Argentina.