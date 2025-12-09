Lionel Messi inaugura la Messi Cup y recibe el Landon Donovan MLS MVP 2025 en un día histórico en Miami

Tres días después de que Inter Miami CF levantara su primera MLS Cup, el Chase Stadium se convirtió en el gran punto de encuentro del fútbol juvenil. En un ambiente festivo —animado por La Banda del Inter Miami— se dio inicio a la Messi Cup presentada por GEICO, el prestigioso torneo sub-16 que reúne a algunas de las mejores academias del planeta: Inter Miami CF, Newell’s Old Boys, CA River Plate, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea FC e Inter de Milán.

El gran protagonista del día volvió a ser Lionel Messi, impulsor del torneo y figura central en el desarrollo formativo de Inter Miami CF. Como ocurriera en su presentación oficial el 16 de julio de 2023, la ceremonia se celebró bajo la lluvia.

“Muy ilusionado, muy feliz de poder realizar este evento, la verdad que estamos contentos de poder tenerlos acá. Ojalá que quede como una fecha marcada para siempre, y que este torneo pueda seguir creciendo, pueda seguir estando todos los años, viniendo más equipos, más categorías.

Desearles a ustedes todo lo mejor, sobre todo que disfruten de la experiencia, que se lleven lindos recuerdos, no solo en lo deportivo sino también en lo humano; que les quede un recuerdo de por vida, que se impliquen y hagan nuevos amigos con gente de otros lugares del mundo.

Acá vamos a estar siguiéndolo, presenciando los partidos y, más allá de competir —que para eso vinieron—, que disfruten de esta experiencia, que disfruten de Miami.”

Messi, MVP por segundo año consecutivo: un logro histórico en la MLS

En una emotiva ceremonia previa a la inauguración de la Messi Cup presentada por GEICO, Lionel Messi recibió el Landon Donovan MLS MVP 2025, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la MLS en conquistar este galardón en dos temporadas consecutivas. El capitán de Inter Miami y de la Selección Argentina obtuvo un contundente 70.43% de los votos entre jugadores, clubes y medios de comunicación, consolidando una temporada individual tan brillante como decisiva en el título logrado por Las Garzas.

Messi, con el trofeo MVP / Anissa Dimilta

La campaña regular de Messi en 2025 fue sencillamente deslumbrante: 48 contribuciones goleadoras en 28 partidos (29 goles y 19 asistencias), liderando a Inter Miami hacia un año histórico. Pero las cifras cuentan solo una parte de la historia. El campeón del mundo también pulverizó registros goleadores en su camino hacia el Botín de Oro de la MLS 2025 presentado por Audi.

Messi volvió a desafiar los límites conocidos del rendimiento individual: se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLS en firmar 10 partidos con más de un gol en una misma temporada. Además, entre el 28 de mayo y el 12 de julio, el argentino protagonizó una de las rachas más impresionantes jamás vistas: marcó en cinco partidos consecutivos, convirtiéndose en el único futbolista en la historia de la liga capaz de anotar en más de cuatro encuentros seguidos de esa forma, un tramo en el que acumuló 10 goles.

Un rendimiento sin precedentes en la MLS

La entrega del trofeo estuvo a cargo del Comisionado de la MLS, Don Garber, y de Nash Dearmin, capitán del Inter Miami sub-16, simbolizando el puente generacional que Messi abre con su legado dentro y fuera del campo.

“Muchas gracias por este premio. La verdad que para nosotros fue un año muy especial por todo lo que vivimos, un año largo, con muchos partidos, muchos viajes, pero un año histórico también, para el club por ser la primera vez que se consagra en la MLS, un club muy nuevo, con pocos años de vida y poder lograr el objetivo que logramos fue muy lindo, especial.

Creo que la gente lo disfrutó muchísimo también. Agradecido por ganar una vez más este premio y compartirlo, obviamente, con todos mis compañeros porque fue un año exitoso para todo el grupo.”