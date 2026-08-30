Lewandowski suma y sigue

Quien tiene olfato goleador, lo conserva hasta el final. Y Robert Lewandowski es uno de los ejemplos más claros de esta premisa. El delantero polaco lleva el gol en la sangre y seguirá perforando porterías hasta que decida poner punto y final a una carrera llena de éxitos y, sobre todo, de goles.

Por suerte, ese día todavía parece lejano para Lewandowski. El internacional polaco decidió este verano cambiar de aires y abandonar el FC Barcelona después de varias temporadas en las que regaló goles y alegrías a los aficionados culés. Ahora, 'Lewy' ha emprendido una nueva aventura en la MLS de la mano del Chicago Fire.

Y viendo su rendimiento con el conjunto estadounidense, algunos pueden pensar que todavía tenía cuerda para seguir rindiendo a un gran nivel en Europa e incluso en el propio FC Barcelona, donde podría haber encajado como un '9' más específico y haber sido una pieza útil en determinadas situaciones. Pero dejando a un lado este ejercicio de fútbol ficción, la realidad es que Lewandowski no se cansa de marcar.

El último tanto de Robert Lewandowski llegó esta madrugada en el duelo entre Chicago Fire y Seattle Sounders, que terminó con empate. El delantero polaco firmó las tablas definitivas en los minutos finales con un excelente cabezazo desde un ángulo complicado, que permitió a los suyos seguir sumando en el campeonato. Además, previamente había dado también una asistencia.

Con esta nueva diana, Lewandowski ya suma cinco goles en sus once apariciones con la camiseta del Chicago Fire. Poco a poco, el delantero polaco se está adaptando a una nueva liga, a sus compañeros y, en definitiva, a una realidad diferente. El ex del Barça sigue aumentando sus registros goleadores y siendo cada vez más decisivo para su equipo.

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Y es que Lewandowski continúa haciendo lo que ha hecho durante toda su carrera, ser un auténtico depredador dentro del área. El delantero polaco siempre ha tenido una facilidad innata para marcar y, pese al paso de los años, sigue encontrando el camino hacia el gol y perforando las porterías rivales. Tras dejar su huella en el Barça, donde algunos incluso empiezan a echarle de menos, ahora está centrado en mantener su instinto goleador en Estados Unidos.