Lewandowski, presentado en el Chicago Fire: "No me imaginaba en Europa si no era con el Barça"

Temporada nueva, delantero nuevo, club nuevo. Mientras el Barça peina el mercado buscando las opciones para el '9', Robert Lewandowski vive ya su nueva vida lejos de Catalunya. El ariete polaco fue presentado como nuevo jugador del Chicago Fire, no sin olvidar su pasado reciente como leyenda blaugrana. Fue bienvenido por Gregg Berhalter, entrenador del equipo, quien se deshizo en elogios para su flamante fichaje.

"Es un día histórico para Chicago. Agradecer a Robert por elegirnos. Marcó más de 700 goles en las grandes ligas de Europa. Esto es una contratación muy importante para nosotros. Estamos muy emocionados de darle la bienvenida. No solo es un gran futbolista: es una gran persona", puntualizó el preparador estadounidense en una rueda de prensa que contó con la presencia de SPORT, para luego dar paso a Lewy en el micrófono.

Robert Lewandowski en su despedida con el Barça / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Estoy muy feliz de estar aquí, veo potencial para ganar más títulos. Es un nuevo paso en mi vida y espero que pueda disfrutarlo. Juntos, con el staff y los jugadores, estaremos en buena posición para conseguir grandes cosas en la temporada", expresó el ariete, que a sus 37 años continuará su carrera en la MLS... porque no quiso continuar en Europa sin el blaugrana

"Mi etapa en Barcelona se acabó y, después de ello, no quise seguir en Europa. No me imaginaba en otro club europeo que no fuera el Barça. No es fácil mudarse, pero estamos muy emocionados. Es una experiencia nueva", puntualizó Lewy.

Necesitaba el ya exjugador del Barça un cambio en su carrera, mismo que meditaba ya en el último tiempo: "En los últimos meses hablé con excompañeros que conocían el club y la liga, Müller, Schweinsteiger... queríamos estar listos para este movimiento. Sobre la liga, el nivel, y todos los que consulté me dijeron que era un lugar magnífico para vivir, para la familia también".

Podría debutar pronto

"Hemos hablado de cómo habla el equipo, de cómo juega al 'soccer'... que por cierto, es fútbol, no 'soccer'", bromeó el polaco, que añadió que quiere "aprender para adaptarse al entrenador. No será un problema para mi, en mi carrera he cambiado de entrenadores, la táctica no es un problema. Lo importante es ganar los partidos", al tiempo que desea "ayudar a todos en el club si puedo, dar mi punto de vista desde mi experiencia".

Sobre su estado físico puntualizó que se siente "muy bien". "Estoy listo después de las vacaciones. Necesitaré tiempo para adaptarme, porque he entrenado individualmente este tiempo, pero no es lo mismo que con el equipo. Llegué ayer desde Polonia y fueron muchas horas", añadió.

Tras completar su primer entrenamiento con el equipo, Lewandowski podría debutar esta misma semana ante los Vancouver Whitecaps. El equipo, tras quince jornadas ligueras y reanudando la liga tras el parón veraniego, se encuentra ubicado en la tercera casilla con 26 puntos, cinco menos que el Inter MIami de Messi y siete menos que el Nashville, líder.