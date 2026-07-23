Lewandowski no se olvida del Barça en su debut en la MLS

Tras cuatro temporadas dejándose la piel por el Barça, Robert Lewandowski ya viste oficialmente la camiseta del Chicago Fire. El delantero polaco, a sus 37 años, tomó la complicada decisión de abandonar Barcelona para comenzar una nueva vida en Estados Unidos y empezar a cerrar, poco a poco, su carrera futbolística. Al menos, en las mejores ligas del planeta.

Esta madrugada debutó con su nuevo equipo como titular. El destino quiso que fuera contra el Inter Miami de Leo Messi, aunque sin el argentino, que se encuentra de vacaciones tras el Mundial. Quien sí estaba era Luis Suárez. De este modo, el Nu Stadium reunió sobre el césped a dos de los mejores delanteros de la historia del Barça. No es poca cosa. Sin embargo, el público no pudo verlos marcar a ambos.

Robert Lewandowski disputa un balón con Luis Suárez en la MLS / EFE

La victoria se la llevó el equipo rosa por 3-2, con un doblete de Luis Suárez (el segundo gol, de penalti) y un tanto de Mateo Silvetti. La Major League Soccer aún deberá esperar para ver a Lewandowski estrenarse como goleador, pero tiempo al tiempo.

"Más tiempo"

El polaco fue sustituido al descanso y después explicó en zona mixta que el cambio formaba parte del plan. "Después de casi dos días con mis compañeros, no esperaba que todo funcionara en el primer partido. Necesito un poco más de tiempo. La idea era jugar hoy entre 45 y 60 minutos", reconoció.

Lewandoski cuerpea con Fray en el Inter Miami-Chicago Fire / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Robert aún se está adaptando a su nueva vida y no se olvida del Barça. "Muchos de mis compañeros en el Barcelona han ganado la Copa del Mundo y estoy muy feliz por ellos", mencionó. "Son jugadores muy jóvenes. Hace unas semanas estaba jugando con ellos y ahora puedo verlos campeones. Enhorabuena para ellos", añadió.

Lewandowski también analizó la derrota y está implicado al cien por cien en dar lo mejor de sí mismo en esta nueva etapa. El equipo podía jugar "más hacia adelante, con el balón. Estoy seguro de que todo lo que no ha funcionado hoy puede funcionar en el próximo partido", declaró.

El estreno ya está hecho. Ahora quiere empezar a celebrar goles. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 1:30 horas en España, tendrá una nueva oportunidad para estrenarse como goleador en la MLS, durante la visita al New York City. ¿Lo logrará?