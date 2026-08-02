Lewandowski ya marca diferencias: "Para mí esto es otro mundo"

Después de cerrar este verano su etapa en el Barça para emprender una nueva aventura en la MLS con el Chicago Fire, Robert Lewandowski ya empieza a dejar huella en Estados Unidos. El delantero polaco firmó este sábado un doblete en su estreno ante la afición del Soldier Field y lideró la remontada de su equipo frente al Charlotte (2-1), confirmando que su adaptación va por el buen camino.

Más de 32.000 aficionados acudieron al estadio de Chicago para ver por primera vez en casa al exazulgrana, que respondió con una actuación decisiva. El conjunto visitante se adelantó en el minuto 18 con un tanto del exjugador del Espanyol Pep Biel, pero la reacción del Fire fue inmediata.

Apenas 93 segundos después, Lewandowski igualó el encuentro con un preciso disparo raso con la pierna derecha que sorprendió al portero en el primer palo. Ya en la segunda mitad, el delantero culminó la remontada aprovechando una asistencia del finlandés Robin Lod para definir con un gran remate cruzado dentro del área y firmar sus dos primeros goles en la MLS.

Lewandowski, clave en el Chicago Fire / EFE

"Para mí esto es otro mundo"

Tras el encuentro, Lewandowski reconoció que todavía está en pleno proceso de adaptación al fútbol estadounidense, aunque aseguró encontrarse cada vez mejor físicamente.

"Para mí es algo nuevo la MLS, necesitaba algo de tiempo para adaptarme, pero creo que cada semana, que para mí es pretemporada, estaré cada vez mejor. Hoy en el partido me sentí muy bien físicamente, sabía que necesitaría un poco más de tiempo para prepararme físicamente y estoy muy contento", dijo el delantero en la rueda de prensa posterior al partido.

El exdelantero del Barça también explicó cómo está viviendo esta nueva etapa lejos del fútbol europeo. "Para mí es otro mundo, no solo por estar en Estados Unidos, sino porque estoy fuera de Europa, pero tengo que decir que estoy muy contento por mis compañeros, que son muy abiertos, podemos jugar bien juntos y disfruto cada día en Chicago", añadió en español.

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Por su parte, su entrenador, Greg Berhalter, no escatimó elogios hacia el polaco tras su exhibición y destacó el impacto inmediato que está teniendo en el equipo. "Tiene un nivel diferente", destacó el técnico en rueda de prensa, antes de definirle como "un matador en el área de penalti".