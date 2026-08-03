Lewandowski ya conquista la MLS: elegido MVP de la jornada por su doblete

Robert Lewandowski no ha tardado en hacerse notar en Estados Unidos. Apenas unos días después de estrenar su cuenta goleadora con el Chicago Fire, la Major League Soccer (MLS) ha elegido al exdelantero del FC Barcelona como mejor jugador de la jornada 19, premiando la actuación que firmó en la victoria por 2-1 frente al Charlotte FC.

El reconocimiento supone el primer galardón individual del internacional polaco desde su llegada a la competición estadounidense y confirma el impacto inmediato que está teniendo en su nuevo equipo.

Una actuación decisiva

Lewandowski firmó sus dos primeros goles con la camiseta del Chicago Fire en el que también fue su estreno oficial ante la afición del Soldier Field. El Charlotte golpeó primero, pero el polaco reaccionó prácticamente de inmediato.

Su primer tanto llegó en el minuto 20, apenas unos segundos después del 0-1 visitante, con un potente disparo cruzado desde la frontal que devolvió la igualdad al marcador. Ya en la segunda mitad volvió a aparecer para culminar una combinación dentro del área y firmar el gol que dio la victoria al conjunto de Chicago.

Además de estrenar su cuenta goleadora, el delantero consiguió su primer triunfo en la MLS, después de haber comenzado su aventura estadounidense con derrotas frente al Inter Miami y al New York City.

MLS

Un legado que continúa lejos del Camp Nou

Tras finalizar su contrato con el Barça al término de la pasada temporada, Lewandowski decidió iniciar una nueva etapa en Estados Unidos. A sus 37 años, el delantero sigue demostrando que mantiene intacto el instinto goleador que le convirtió en uno de los grandes referentes ofensivos del conjunto blaugrana durante las últimas cuatra campañas.

Su rápida adaptación también está teniendo reflejo en la clasificación. Gracias a la victoria frente al Charlotte, el Chicago Fire se mantiene en la cuarta posición de la Conferencia Este con 29 puntos, a once del líder, el Nashville, aunque con un partido menos disputado.

La elección como MVP de la jornada confirma que el impacto del exbarcelonista va mucho más allá de los goles: en apenas tres encuentros ya se ha convertido en el gran referente ofensivo del Chicago Fire y en uno de los nombres propios del campeonato estadounidense.