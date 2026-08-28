Leo Messi ya tiene nuevo entrenador en el Inter Miami

El Inter Miami anunció esta pasada madrugada de jueves a viernes la incorporación del argentino Cristian Alberto 'Kily' González como su nuevo entrenador, en sustitución de su compatriota Guillermo Hoyos, quien dejará el cargo después de la reciente crisis de resultados que los ha alejado de la victoria en los últimos cinco encuentros y a su vez, también fuera de la Leagues Cup.

González, que se encontraba sin equipo desde que dejó el Platense en octubre de 2025, se incorporará "una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes". El exjugador del Real Zaragoza, Valencia o Inter Milán reemplazará así a Hoyos, quien continuará sentándose en el banquillo hasta que su sustituto pueda incorporarse, como ha anunciado el club de Florida. Lo que todavía no han aclarado es cuál será su futuro una vez esto suceda.

El comunicado de Inter Miami

Así lo han anunciado mediante un comunicado en su página web: "Inter Miami CF anuncia que ha alcanzado un acuerdo con Cristian Alberto “Kily” González para convertirse en el nuevo entrenador del Primer Equipo. González asumirá de manera efectiva sus funciones una vez reciba los correspondientes permisos de trabajo.

Comunicado oficial del Inter Miami / Inter Miami

Guillermo Hoyos continuará provisionalmente con el encargo de dirigir al equipo hasta la plena incorporación del nuevo entrenador y su cuerpo técnico. Inter Miami quiere destacar y agradecer especialmente el compromiso y la plena implicación de Hoyos con la entidad, evidenciados en su disposición para asumir el cargo durante este período, iniciado el pasado mes de abril".

Messi es la solución

El astro argentino, principal referencia del Inter Miami a sus 39 años, siempre aparece cuando más se le necesita. En los últimos dos encuentros ha vuelto a ver portería, anotando en el empate a dos a domicilio ante Philadelphia Union y posteriormente en la derrota por 1-2 ante Toronto como local.

MLS

Llega el tramo final de temporada y con un Leo Messi enchufado, el Inter Miami lo encara con optimismo. El '10' quiere otro título de la MLS y para ello, la buena dinámica tiene que regresar. En el horizonte, también, el objetivo de volver a convertirse en el máximo anotador de la competición, algo que tiene a tocar al situarse tan solo tres tantos por detrás del delantero croata de Dallas, Petar Musa, líder con 16.

La última crisis de resultados acaba con Hoyos

Hoyos asumió el cargo el pasado abril después de que Javier Mascherano, el entrenador con el que el Inter Miami conquistó la última MLS Cup, renunciase alegando motivos personales. Hoyos, director deportivo del club antes de la marcha de Mascherano, comenzó con una buena racha de triunfos, pero los resultados empeoraron en el último mes, en el que cayó eliminado de la Leagues Cup y no conoce la victoria en la Major League Soccer (MLS).

El argentino no podrá despedirse de su público este sábado ante el Montreal, puesto que la MLS le sancionó con un partido por incumplir reiteradamente la política de inicio tardío de partidos de la liga. El Inter Miami ocupa la segunda plaza en la Conferencia Este con 39 puntos, a 10 de distancia del Nashville, que le vapuleó por 4-1 hace dos semanas.