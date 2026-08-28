La joya brasileña que jugará con Leo Messi

El Inter Miami se ha adelantado a varios equipos europeos y tiene atado a uno de los futbolistas más prometedores de la factoría de Palmeiras, que, en los últimos años, se ha consolidado como la mejor cantera del fútbol brasileño.

El conjunto rosa está cerrando con el Verdão el fichaje de Riquelme Filipe, un habilidoso extremo izquierdo de 19 años, que ya ha debutado en el primer equipo. El acuerdo entre los clubes está cerrado y ya se están redactando los contratos.

En principio, el Inter Miami comprará el 60% de los derechos económicos de la joya brasileña por 6 millones de dólares y se reserva la posibilidad de adquirir, en un futuro, un 30% más por un valor preestablecido de 2 millones de dólares.

Riquelme Filipe es un extremo izquierdo muy hábil / @riquelme.06

Riquelme Filipe es un extremo diestro, vertical, rápido, con un buen uno contra uno, que juega habitualmente a pie cambiado, pero que también puede actuar por el lado derecho del ataque. Ha sido internacional sub-17 con Brasil, con quien se proclamó en 2023 campeón del Sudamericano de la categoría de forma invicta en un equipo donde había otros delanteros como Rayan, que juega en el Bournemouth y que Carlo Ancelotti se llevó al último Mundial, donde fue titular cuando Raphinha cayó lesionado, y Kauã Elias, un '9' formado en el Fluminense y que está en el Shakhtar Donetsk. Aquel mismo año, Riquelme Filipe también participó en el Mundial sub-17.

Un futbolista muy prometedor

Varios equipos europeos estaban muy interesados en la contratación de este típico extremo brasileño, con un perfil susceptible de adaptarse al fútbol de diversas ligas del Viejo Continente. Esta vez, sin embargo, el Inter Miami se mostró más rápido y convincente que sus posibles competidores. El Nottingham Forest y el Zenit de San Petersburgo, dos equipos que están muy activos en el mercado brasileño estas últimas temporadas, habían tanteado al entorno del jugador.

La MLS se antoja un escenario favorable para que el hasta ahora canterano palmeirense pueda seguir creciendo. Jugar en el mismo sector ofensivo que Leo Messi, el mejor futbolista que ha habido nunca, es, además, una experiencia única que, sin duda, va a ayudarlo muchísimo en su progresión.

El fichaje de Riquelme Filipe, que a medio plazo tiene que tener minutos de calidad, forma parte de la reestructuración deportiva que está llevando a cabo el equipo rosa, que esta misma semana anunciaba la llegada de un nuevo entrenador, Kily González, en sustitución del también argentino Guillermo Hoyos, cesado tras una crisis de resultados.

El Palmeiras, por su parte, sigue asegurándose ingresos con el traspaso de sus canteranos. Estos últimos días, también ha vendido al portero Kaique, de 23 años, al Sporting de Portugal, y, principalmente, destaca la transacción del extremo zurdo Allan al Manchester City por cerca de 40 millones de euros.

Esta operación se situará en el top 3 de ingresos del Verdão tras de Estevão (Chelsea) y Endrick (Real Madrid), y superando, por poco, a la del central Vitor Reis (Manchester City).