"El Inter Miami no tiene límites"

Desde que Leo Messi aterrizó en Florida, Inter Miami dejó de ser una promesa exótica de la MLS para convertirse en una máquina de negocio y de goles. El club ya supera los 200 millones de dólares de facturación anual y se ha instalado como el equipo más valioso de la liga.

Detrás de este boom hay una manera muy concreta de entender el fútbol y unos directivos con las ideas muy claras. En las instalaciones del club se puede leer en una pared la visión y la misión en letras gigantes y un lema que lo resume todo: “freedom to dream”. Soñar en grande y ganar siempre. En las paredes de los despachos lucen varias fotos de Messi y los éxitos conseguidos. En una ciudad mosaico como Miami, con una enorme comunidad hispanohablante, un equipo con nombre español, Club Internacional de Fútbol, que compite en una liga norteamericana y que hasta ahora tenía en su equipo a cuatro ex jugadores top del Barça se ha convertido en finalista para llegar a competir la Copa MLS y candidato a ganarlo todo. Un hito deportivo impensable hace apenas cinco años para un club que ni siquiera existía.

De todo eso nos habla Xavier Asensi, copresidente del Inter Miami y el hombre que ha hecho que Leo Messi se haya convertido en la piedra angular del equipo rosa. Muy asentado en Miami, no pierde ni un ápice de acento cuando se expresa en catalán, su lengua materna.

Siendo el director del área comercial del FC Barcelona, recibiste una llamada que cambió tu rumbo profesional. ¿Qué fue lo que te hizo dar el paso para venir a Miami?

A finales de 2020 recibí una llamada de Jorge Mas, el principal accionista y propietario de Inter Miami, y la verdad es que me fascinó. Era un club de nueva creación que acababa de empezar a competir y, después de más de diez años en el FC Barcelona, a mi familia y a mí nos apetecía un reto así, así que decidimos venirnos a Estados Unidos.

¿Cómo es trabajar con Jorge y José Mas y con David Beckham?

La historia de la familia Mas es el claro ejemplo de sueño americano: el padre, Jorge Mas Canosa, emigró a EEUU desde Cuba, empezó desde abajo vendiendo leche y hoy es propietario de MasTec, una empresa pública de infraestructuras valorada en unos 14.000 o 15.000 millones de dólares y con más de 38.000 trabajadores. El lema del club, “freedom to dream”, encaja con esa mentalidad. Jorge Mas es un líder nato y es un placer trabajar con él.

David Beckham ha sido el futbolista que ha pasado del terreno de juego a los despachos de una manera más exitosa. Beckham después de ganar la liga con el Real Madrid, decidió ir a jugar a Los Ángeles Galaxy y en este sistema de liga cerrada le dieron la potestad de tener un equipo. Decidió ponerlo en Miami y a partir de ahí, buscando los socios, se juntó con Jorge Mas.

¿Qué es para ti el fútbol?

Yo soy de Sabadell, no conozco a nadie que sea del Sabadell que no sea de Sabadell. Al igual que no conozco a nadie del Celta de Vigo que no sea de Vigo. Conozco mucha gente que es del Manchester United y no es de Manchester y no he estado nunca en Manchester, pero porque el Manchester ganaba.

Por lo tanto, para mí el fútbol es un tema de ganar y para ganar, cuanto mejores sean los jugadores que tienes en el terreno de juego, mayores opciones tienes realmente de marcar goles, de ganar partidos, ganar ligas, crear esa afición y con la afición crear esos recursos para poder reinvertirlo en buenos jugadores.

Lo que decía Jorge en este sentido es: “yo quiero que cuando la gente piense en fútbol en Estados Unidos, piensen en Inter Miami”. Pues bueno, yo creo que lo ha conseguido. Asensi — Copresidente Inter Miami

¿Y cómo se traduce esta visión en acciones para construir el proyecto del Inter Miami?

Es un club ambicioso que lo que quiere es ganar y que no tiene límites. Con esta lógica tan simple es como empezamos a hablar con Jorge Mas. Cuando le dices; el mejor jugador de todos los tiempos es Leo Messi y te dice, pues vamos a traer a Messi. Esta visión hace que con solo cinco años de historia hemos situado a Inter Miami en el mapa. Lo que decía Jorge en este sentido es: “yo quiero que cuando la gente piense en fútbol en Estados Unidos, piensen en Inter Miami”. Pues bueno, yo creo que lo ha conseguido.

¿Cuáles dirías que son las grandes diferencias entre el fútbol europeo y el ‘soccer’ americano?

El Fútbol Club Barcelona se fundó en 1899. Se fundó antes que la Liga y que la Real Federación Española de Fútbol. Por tanto, los clubes hicieron las instituciones. Aquí es al revés, las instituciones dan permiso a los clubes para competir. Además, la MLS es una liga cerrada, sin ascensos ni descensos.

¿Esto condiciona el modelo de negocio?

Te cambia totalmente la competición y te cambia el valor de los equipos. Porque claro, hay mucho riesgo en comprar, por ejemplo, el Valencia en LaLiga EA Sports. ¿Quién te dice que el Valencia no va a ir a segunda? Si el Valencia va a segunda, la economía del club no tiene nada que ver. Por tanto, las diferencias son abismales y esto es un problema.

En EEUU sus grandes ligas funcionan casi como un monopolio, con salary cap y un reparto muy controlado, y han intentado replicar ese modelo en el fútbol, pero para mí es un error, porque mi competencia real es la liga mexicana, la brasileña, la argentina, la Premier, LaLiga… Si me limitas demasiado, no puedo atraer y retener a los mejores jugadores. Por todo esto, la gestión de un club profesional en Europa y en Estados Unidos no tiene nada que ver.

Solo un 2% de lo que nosotros ingresamos es media y eso no es normal, no es sano. Xavier Asensi — Copresidente Inter Miami

¿Cuáles son las principales vías de ingreso?

Las vías de ingreso ordinarias de un club de fútbol son tres. Los derechos de televisión, los ingresos a nivel de día de partido, lo que sería lo que genera el recinto, por lo menos entendamos, pueden ser conciertos también, y el marketing, todo el tema comercial.

Aquí la diferencia es que la liga decide que todos vayamos con Adidas y gestiona ciertos ingresos y los derechos de los escudos, mientras que un club europeo puede explotarlo directamente. Donde sí hay más margen aquí que en Europa es en el día de partido: por cultura deportiva y porque está Leo Messi, muchos ingresos se generan cada vez que jugamos en casa.

Solo un 2% de lo que nosotros ingresamos es media y eso no es normal, no es sano. Al igual que tampoco es sano que un equipo ingrese el 80% de media, como también pasa o como puede pasar en Europa.

No falta mucho para que podáis inaugurar el nuevo estadio, Miami Freedom Park. ¿Qué previsión tenéis del impacto que puede tener en el club y en la marca?

Brutal. Nos llamamos Inter Miami, pero jugamos en la ciudad de Fort Lauderdale. Era un paso lógico y natural querer jugar en Miami. Pasar de un estadio temporal a un estadio permanente, definitivo, en el corazón de Miami, a 15-20 minutos de todo, al lado del aeropuerto y con servicios de cinco estrellas, es primordial.

"No estamos hablando solo de un estadio de fútbol, estamos hablando de un distrito, de oficinas, hoteles, una sala de conciertos para casi 5.000 personas, esto implica que tú tienes entre 115-150 eventos musicales al año, restauración, entretenimiento..." Xavier Asensi

Está previsto que esté terminado en abril de 2026. ¿Qué estimación de ingresos tenéis?

Pasamos de unos 21.000 espectadores a 27.000 largos, pero no es solo el número, es la calidad. Cuantos más asientos premium tengas, más ingresos vas a tener. Luego están los naming rights del estadio y todo lo que construimos alrededor: no estamos hablando solo de un estadio de fútbol, estamos hablando de un distrito, de oficinas, hoteles, una sala de conciertos para casi 5.000 personas, esto implica que tú tienes entre 115-150 eventos musicales al año, restauración, entretenimiento, el parque más grande abierto a la ciudad de Miami… Eso genera una economía diaria de 365 días con una implicación muy directa en el resultado y en la valoración del club. De no tenerlo a tenerlo, nos cambia mucho.

¿Qué acuerdos os gustaría cerrar en el futuro? ¿Cuál es el partner soñado?

Buscamos asociaciones orgánicas, que tengan sentido más allá del dinero. Royal Caribbean es un ejemplo: una compañía en Miami, donde nosotros construimos un estadio al lado del aeropuerto. Nuestro estadio será lo último que veas al marcharte y lo primero al llegar, y cuando el encaje es así de natural el partnership es más fuerte y no depende solo de que la pelota entre o de que juegue Leo Messi.

Por último, ¿cómo ves el club dentro de 5 o 10 años?

Espero que como la referencia del fútbol en Estados Unidos. Un club ganador, respetado dentro y fuera del campo, con una infraestructura que lo haga apetecible para los grandes jugadores y para las empresas que quieran asociarse a la marca. Que los aficionados se sientan orgullosos de su equipo y que el mensaje de “libertad para soñar” siga siendo una realidad.