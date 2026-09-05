Inter Miami - Atlanta United: Horario y dónde ver el partido de MLS

Inter Miami y Atlanta United se enfrentan hoy domingo 6 de septiembre en el Nu Stadium en una nueva jornada de la MLS 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Inter Miami - Atlanta United y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los ahora dirigidos por Kily González se presentan luego de golear al Montréal la semana pasada, en un partido durante el cual Lionel Messi marcó un impresionante póker que recuerda que, pese a su edad y su reciente retiro de la selección Argentina de fútbol, sigue más vigente que nunca.

Esta conquista vino a poner un alto a la mala racha que Las Garzas habían acumulado en la liga, con dos empates y dos derrotas al hilo, situándose entonces en el segundo lugar de la tabla con 10 puntos menos que el Nashville SC, quienes recientemente golearon al club de Florida y al que se volverán a enfrentar por la MLS la próxima semana.

Por otra parte, el Atalanta United parte desde la decimotercera posición de la clasificación, particularmente después de haber perdido contra el Charlotte FC (2-0) y, en consecuencia, haber visto interrumpida la retahíla de victorias que habían logrado tras derrotar a New York RB, Minnesota y Sporting KC.

Gerard Martino volverá a enfrentar a la plantilla que lideró hasta 2024 y cuyo último enfrentamiento data del año pasado, el cual no terminó bien para Las Cinco Rayas pues perdieron cuatro goles por cero en una contienda con historial culé ya que Messi anotó un doblete, al igual que Luis Suárez y Jordi Alba terminaron de dar forma al marcador con un tanto cada uno.

HORARIO DEL INTER MIAMI - ATLANTA UNITED DE LA MLS

El partido entre Inter Miami y Atlanta United, correspondiente a la Jornada 23 de la MLS, se disputa esta madrugada del sábado 5 de septiembre hacia el domingo 6 de septiembre a la 01:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL INTER MIAMI - ATLANTA UNITED DE LA MLS

En España, el partido de MLS entre Inter Miami y Atlanta United se podrá ver en directo y online a través de Apple TV.

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