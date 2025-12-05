A qué hora y dónde ver por TV el Inter Miami - Vancouver Whitecaps, final de la MLS 2025

Inter Miami está a un solo paso de coronarse en la MLS. Messi, Suárez, Alba, Busquets y compañía quieren redondear su aventura americana con la conquista de la liga y para ello deberán superar en la gran final a los Vancouver Whitecaps. Conoce a qué hora y por dónde ver la final de la MLS 2025.

La cita será en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, la casa de Inter Miami. El recinto se estrenará como sede de una MLS Cup en un momento en el que la franquicia vive su mayor explosión mediática desde la llegada de Messi, cuyo impacto ha transformado la dimensión global del club y del campeonato.

Inter Miami llega a esta final tras una temporada en la que por fin ha encontrado estabilidad y equilibrio y tras golear este sábado al New York City FC. Bajo la dirección de Javier Mascherano, el equipo ha consolidado un estilo reconocible: liderazgo de Messi, experiencia de Busquets y Jordi Alba, y la energía de una base joven que ha permitido sostener el ritmo competitivo durante toda la campaña.

Por su parte, Vancouver Whitecaps se ha ganado el respeto de la liga paso a paso. Desde el Oeste, han firmado una temporada sólida, con un equipo competitivo lejos de casa y capaz de sobrevivir a eliminatorias durísimas. Su recorrido hasta la final ha sido un ejercicio de carácter y ayer eliminar al San Diego FC pata meterse en esta final

¿A qué hora es la final de la MLS Cup 2025?

La final de la MLS 2025 entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps ya tiene hora marcada en el calendario: el duelo por el título se disputará el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 20:30 horas en España (14:30h en la Costa Este de Estados Unidos).

¡Messi y el Inter Miami se llevan la Conferencia Este y vuelan a la final de la MLS! / Rebecca Blackwell

Una franja perfecta para que el público español pueda seguir en directo una noche que puede ser histórica, con Messi luchando por coronarse campeón de la MLS.

¿Dónde ver el Inter Miami vs Vancouver Whitecaps por TV y online?

La final se podrá ver en MLS Season Pass dentro de Apple TV, plataforma que emite todos los partidos de la MLS en todo el mundo. En Estados Unidos, también estará disponible en FOX y FOX Deportes, mientras que en Canadá se podrá seguir a través de TSN y RDS.

En España, la única forma de ver el partido será mediante MLS Season Pass en la aplicación de Apple TV.