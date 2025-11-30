¿Cuándo es la final de la MLS Cup 2025? Horario, fecha y sede del entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps

La MLS Cup 2025 ya tiene a sus protagonistas: Inter Miami y Vancouver Whitecaps. La liga norteamericana alcanza su gran final con un duelo inesperado, cargado de narrativa y con Leo Messi de nuevo en el centro de todas las miradas. Será una final inédita entre dos equipos que han llegado por caminos muy distintos pero que comparten un mismo objetivo: conquistar su primera MLS Cup.

La cita será en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, la casa de Inter Miami. El recinto se estrenará como sede de una MLS Cup en un momento en el que la franquicia vive su mayor explosión mediática desde la llegada de Messi, cuyo impacto ha transformado la dimensión global del club y del campeonato.

Inter Miami, la evolución natural del “efecto Messi”

Inter Miami llega a esta final tras una temporada en la que por fin ha encontrado estabilidad y equilibrio y tras golear este sábado al New York City FC. Bajo la dirección de Javier Mascherano, el equipo ha consolidado un estilo reconocible: liderazgo de Messi, experiencia de Busquets y Jordi Alba, y la energía de una base joven que ha permitido sostener el ritmo competitivo durante toda la campaña.

El conjunto de Miami se hizo fuerte en casa y ha superado los Playoffs con una mezcla de oficio y pegada que lo sitúa como favorito para levantar su primer gran título liguero.

¡Messi y el Inter Miami se llevan la Conferencia Este y vuelan a la final de la MLS! / Rebecca Blackwell

Por su parte, Vancouver Whitecaps se ha ganado el respeto de la liga paso a paso. Desde el Oeste, han firmado una temporada sólida, con un equipo competitivo lejos de casa y capaz de sobrevivir a eliminatorias durísimas. Su recorrido hasta la final ha sido un ejercicio de carácter y ayer eliminar al San Diego FC pata meterse en esta final

Esta cita llega, además, en un contexto en el que la MLS se prepara para el Mundial 2026. Cada gran evento de la liga se convierte en una prueba de fuego para demostrar que el fútbol estadounidense está listo.

¿A qué hora es la final de la MLS Cup 2025?

La final de la MLS 2025 entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps ya tiene hora marcada en el calendario: el duelo por el título se disputará el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 14:30 horas en la Costa Este de Estados Unidos, lo que se traduce en un cómodo horario de las 20:30 horas en España (hora peninsular), una franja perfecta para que el público español pueda seguir en directo una noche que puede ser histórica, con Messi luchando por coronarse campeón de la MLS.

¿Dónde ver el Inter Miami vs Vancouver Whitecaps por TV y online?

La final se podrá ver en MLS Season Pass dentro de Apple TV, plataforma que emite todos los partidos de la MLS en todo el mundo. En Estados Unidos, también estará disponible en FOX y FOX Deportes, mientras que en Canadá se podrá seguir a través de TSN y RDS.

En España, la única forma de ver el partido será mediante MLS Season Pass en la aplicación de Apple TV.