¡Estratosférico Messi! El más rápido en la historia de la MLS en participar en 100 goles

El Inter Miami CF volvió a sonreír en la MLS de la mano de Lionel Messi. El argentino firmó un gol y dos asistencias en la contundente victoria por 4-2 ante el Toronto FC, en un partido que permitió al conjunto de Florida dejar atrás sus últimos tropiezos.

El equipo dirigido por Guillermo Hoyos necesitó paciencia para romper la resistencia canadiense, pero terminó imponiendo su calidad en una segunda parte mucho más efectiva. También marcaron el uruguayo Luis Suarez, el argentino Rodrigo De Paul y el español Sergio Reguilon.

El primero en abrir el marcador fue De Paul poco antes del descanso. El exjugador del Atlético de Madrid aprovechó un rechace tras una falta directa para sacar un potente disparo cruzado imposible para el portero.

La polémica llegó en el segundo tiempo. En el minuto 56, Messi asistió a Suárez para el 2-0 mientras el jugador del Toronto Raheem Edwards permanecía tendido sobre el césped por problemas físicos. El Inter Miami decidió continuar la jugada y el uruguayo no perdonó dentro del área.

Con el partido ya roto, Messi volvió a aparecer. Primero asistió a Reguilón, que definió con un disparo cruzado desde dentro del área, y poco después cerró la goleada culminando una asistencia rasa de De Paul.

Con ese tanto, el campeón del mundo alcanzó las 100 contribuciones de gol en la MLS entre tantos y asistencias, confirmando una vez más su impacto en el fútbol estadounidense.

En los minutos finales, el Inter Miami bajó el ritmo y el Toronto aprovechó para maquillar el resultado gracias a un doblete del colombiano Emilio Aristizabal.

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Con esta victoria, el Inter Miami se coloca provisionalmente segundo en la Conferencia Este, a solo un punto del Nashville SC, aunque con dos partidos más.