El emotivo detalle de De Paul hacia Messi

Rodrigo De Paul tuvo un gesto especial con Leo Messi en una noche marcada por el dolor. El centrocampista argentino abrió el marcador para Inter Miami ante Monterrey en la Leagues Cup y, nada más anotar, se levantó la camiseta para mostrar la camiseta número 10 de su amigo. Un homenaje directo a Leo, ausente del encuentro después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

Jorge Messi falleció a los 68 años en Rosario, su ciudad natal. El padre de Leo Messi había atravesado en los últimos meses un delicado estado de salud y recibió atención médica durante este periodo. La noticia de su muerte se conoció este sábado y rápidamente generó numerosas muestras de cariño hacia la familia del futbolista argentino.

La figura de Jorge fue fundamental en la vida de Leo, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Fue su representante durante buena parte de su carrera y estuvo a su lado desde los primeros pasos de Messi hasta su llegada al fútbol europeo. Su influencia acompañó al argentino durante toda su trayectoria profesional.

La noticia de su fallecimiento se conoció antes del encuentro entre Inter Miami y Monterrey. Leo no participó en el partido, ya que se encontraba en Argentina junto a su familia. Antes del inicio, además, se guardó un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi. De Paul, que lució el brazalete de capitán, quiso llevar todavía más lejos el homenaje.

En el minuto 32, el argentino adelantó a Inter Miami con un disparo desde fuera del área. Después del gol, se quitó la camiseta para enseñar la '10' de Messi que llevaba debajo. El gesto le costó una tarjeta amarilla, pero De Paul no dudó en dedicarle el tanto a su amigo en uno de los momentos más duros de su vida.

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Sin embargo, el homenaje no pudo tener un desenlace feliz para Inter Miami. Monterrey reaccionó tras el descanso y empató en el minuto 47 por medio de Hugo Cuypers. Ya en el tramo final, Diego Rossi marcó en el minuto 90 para completar la remontada mexicana.