¡Dura sanción a Luis Suárez por agresión!

Luis Suárez no disputará con el Inter Miami la próxima edición de la Leagues Cup, torneo que disputan los clubes estadounidenses y mexicanos. El delantero uruguayo protagonizó un feo incidente en la final del pasado domingo contra Seattle Sounders y que su equipo acabó perdiendo por 3-0.

A la conclusión de la mencionada contienda se produjo una tangana entre futbolistas de ambos equipos, en la que el internacional charrúa lanzó un escupitajo a un miembro del cuerpo técnico del conjunto rival. Las acciones fueron a más e incluso Sergio Busquets, un futbolista conocido por su calmado talante, propinó un puñetazo al mexicano Obed Vargas.

La Leagues Cup emitió este viernes las sanciones que se derivaron del mencionado encuentro. La competición impedirá que Luis Suárez tome partido en la próxima edición del torneo, al castigarle con seis encuentros. Sergio Busquets deberá cumplir también dos encuentros de penitencia por los hechos acaecidos en la trifulca. El Inter Miami perderá asimismo a Tomás Avilés durante tres duelos por conducta violenta. Todos ellos recibirán correspondientes multas económicas, aunque no se ha comunicado la cantidad impuesta.

Suárez, en el momento del escupitajo / 'X'

Suárez, arrepentido

No es la primera vez que el 'Pistolero' afronta una dura sanción. Ya le sucedió después del celebérrimo mordisco a Chiellini en el Mundial de Brasil 2014, cuando estuvo cuatro meses en el dique seco por dictado de la FIFA. Castigo que acabó con su etapa en el Liverpool y le abrió las puertas del Barcelona.

Luis Suárez se arrepintió entonces y volvió a hacerlo tras agredir a un entrenador del Seattle Sounders, tal y como plasmó en sus redes sociales: "Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sincerament. Quiero pedir disculpas por mi comportamiento. No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así", dijo el delantero uruguayo del Inter Miami.